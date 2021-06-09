Hafta içi marketler saat kaçta kapanıyor? Marketler kaça kadar açık? İşte, hafta içi ve hafta sonu market çalışma saatleri
Hafta içi marketlerin çalışma saatleri, 1 Haziran'da başlayan yeni normalleşme ile beraber yeniden güncellendi. Kabine Toplantısı'nda alınan kararla hafta içi sokağa çıkma yasağının bir saat ileri alınmasıyla beraber, marketlerin açılış ve kapanış saatinde düzenleme yapıldı. Tam gün sokağa çıkma yasağının uygulandığı pazar günleri ise marketler 10.00-17.00 saatlerinde faaliyet gösterebilecek. Peki, Hafta içi marketler saat kaçta kapanıyor? Marketler kaça kadar açık? İşte, hafta içi ve hafta sonu marketlerin güncel çalışma saatleri hakkında detaylı bilgiler.
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1
Hafta içi marketler saat kaçta kapanıyor sorusu, İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge kapsamında takip ediliyor. Vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamaları adına alınan karara göre market ve bakkallar sokağa çıkma yasağında faaliyetlerine belirli saatlerde devam edecek. Marketler sokağa çıkma yasağının saat 22.00'ye kadar sürdüğü hafta içleri, saat sabah 10.00'de açılıp 20.00'ye kadar faaliyetlerine devam edebilecekler. Pazar günlerinde marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında ürünlerin satışına izin verilmeyecek.
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MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILACAK?
Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcıların 10.00-17.00 saatlerinde faaliyet gösterebileceği, vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve engelli vatandaşlar haricinde araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecekleri aktarılan genelgede, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleriyle bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayilerinin açık olacağı aktarıldı.
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Online market ve yemek sipariş firmalarının hafta içi ve hafta sonu 07.00-00.00 saatlerinde evlere veya adrese servis şeklinde çalışabilecekler.
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HAFTA İÇİ MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ
Marketler sokağa çıkma yasağının saat 22.00'ye kadar sürdüğü hafta içleri, saat sabah 10.00'de açılıp 20.00'ye kadar hizmet verebilecek.
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Zincir marketler başta olmak üzere çeşitli işyerleri tarafından açılış veya belirli gün ya da saatlere özgü genel indirim uygulamalarının oluşturduğu yoğunluğun önüne geçilebilmesi için indirim uygulamalarının en az bir hafta sürecek şekilde uzun periyodlarla yapılması gerekmektedir.
6
Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan pazar günlerinde marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecektir.