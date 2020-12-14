Hafta içi marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Hafta içi marketlerin çalışma saatleri
Hafta içi marketler kaçta açılıp, kaçta kapanıyor? Marketlerin çalışma saatleri yeni korona virüs önlemleri kapsamında uygulanan hafta içi sokağa çıkma yasağıyla beraber gündemde yer almaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre, hafta sonu kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav ve kasap gibi yerler saat 10.00-17.00 saatlerinde faaliyet gösteriyor. Hafta içinde ise marketlerin çalışma saatleri farklılık gösteriyor. İşte, hafta içi marketlerin açılış ve kapanış saatleriyle ilgili ayrıntılar.
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Hafta içi marketlerin açık olup olmadığı son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. Yeni koronavirüs önlemleri kapsamında hafta içi sokağa çıkma yasağı akşam saat 21:00'den sonra başlıyor. Kısıtlama ertesi gün saat 05.00'da sona eriyor. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgeye göre, marketler hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağında da vatandaşlar genelgede belirtilen saatler aralığında (10.00-17.00) markete gidebilecekler. İşte, hafta içi ve hafta sonu marketlerin çalışma saatleri.
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HAFTA İÇİ MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIP KAÇTA KAPANIYOR?
İçişleri Bakanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanan tedbirler, 20 Kasım saat 20.00'de itibaren uygulanmaya başlandı. Bu kapsamda marketler 10.00-20.00 saatleri arasında açık olmaya başladı.
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HAFTA SONU ÇALIŞMA SAATLERİ
Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede, şu ifadelere yer verildi:Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasaplara ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir.
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MARKETLER ONLİNE SİPARİŞ ALACAK MI?
Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve on-line sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir. Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir)