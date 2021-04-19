Hafta içi marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Market açılış ve kapanış saati
Hafta içi marketlerin kaçta açılıp kaçta kapandığı merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada hafta içi sokağa çıkma yasağının saatlerinin değiştiği duyuruldu. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile sokağa çıkma yasağının detayları ve marketlerin çalışma saatleri de belli oldu. Genelgeye göre hafta içi yasağı saat 19.00'da başlıyor. Peki marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte çalışma saatleri
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Hafta içi marketlerin çalışma saatleri sokağa çıkma yasağı ile beraber gündeme gelen konulardan oldu. Koronavirüs önlemleri kapsamında hafta içi saat 19.00 ve 05.00 saatleri arasında hafta içi sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 'Kısmi Kapanma' başlıklı genelgeye göre, sokağa çıkma kısıtlama sürelerine uyum için istisnalar haricinde işyerleri hafta içi 07.00-18.00 saatleri arası açık olabilecek. Öte yandan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya zincir marketlerin kapanış saatinin İstanbul'da değişiklik göstereceğini duyurdu ve saati açıkladı.
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HAFTA İÇİ MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?
Hafta içi marketler saat 10.00’da açılıyor. Genelge içerisinde, ‘Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için tüm iş yerlerinin (istisna getirilenler hariç) çalışma saatleri hafta içi günlerde 07.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenecek. Zincir marketler ise saat 10.00'da açılacak.’ denildi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise yaptığı açıklamada zincir marketlerin İstanbul’da 17.30’da faaliyetlerini sonlandıracağını duyurdu.
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İSTANBUL’DAN YENİ AÇIKLAMA
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığının "Kısmi Kapanma" konulu genelgesi doğrultusunda kentteki AVM ve zincir marketlerin 17.30'da, Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısı'nın 17.00'de faaliyetlerini sonlandıracağını, ramazan ayı boyunca Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve sanayi tesislerinde ise 1. vardiyanın 17.00'de bitirileceğini duyurdu.
Vali Yerlikaya, AVM, çarşı, zincir market ve OSB'lerin kapanış saatlerine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, salgına karşı toplumun tüm kesimleriyle birlikte topyekün verilecek mücadelenin önemini vurguladı.
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Vatandaşlara, "Saat 19.00'da evlerimizde olalım." çağrısında bulunan Yerlikaya, sokağa çıkma kısıtlamalarına uyulması, trafik yoğunluğunun azalması, toplu taşıma araçlarındaki kalabalığın önüne geçilmesi için kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinin 10.00-16.00 olarak düzenlendiğini anımsattı.
Yerlikaya, özel sektör temsilcilerinin de çalışanlarının saat 19.00'da evlerinde olabilmesi için fedakarca bir tutum sergilediğini ve iş yerlerinin kapanış saatlerini geriye çektiğini bildirdi.