Hafta içi marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Market açılış ve kapanış saati

Hafta içi marketlerin çalışma saatleri sokağa çıkma yasağı ile beraber gündeme gelen konulardan oldu. Koronavirüs önlemleri kapsamında hafta içi saat 19.00 ve 05.00 saatleri arasında hafta içi sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 'Kısmi Kapanma' başlıklı genelgeye göre, sokağa çıkma kısıtlama sürelerine uyum için istisnalar haricinde işyerleri hafta içi 07.00-18.00 saatleri arası açık olabilecek. Öte yandan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya zincir marketlerin kapanış saatinin İstanbul'da değişiklik göstereceğini duyurdu ve saati açıkladı.