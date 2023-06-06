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Hafize Gaye Erkan kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Finans kariyeri ile dikkat çekiyor... İşte Hafize Gaye Erkan'ın biyografisi ve hayatı

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Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2023 01:20

Hafize Gaye Erkan'ın biyografisi ve hayatı, öne çıkan başlıklardan oldu. Yurt dışında önemli bir finans kariyerine sahip olan Hafize Gaye Erkan, Boğaziçi Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği bölümünü ikinci olarak tamamladı ve eğitimine ABD'de devam etti. Princeton'da iki yıllık doktora programını bir yılda tamamlayan ilk öğrenci olma başarısı sağlayan Hafize Gaye Erkan, ülkedeki "en genç finans profesörü" unvanını elde etmiş oldu. Peki, Hafize Gaye Erkan aslen nereli, kimdir, kaç yaşında? İşte, Hafize Gaye Erkan'ın kariyer hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler...

1/3Hafize Gaye Erkan kimdir, aslen nereli, kaç yaşında Finans kariyeri ile dikkat çekiyor... İşte Hafize Gaye Erkanın biyografisi ve hayatı

Hafize Gaye Erkan kimdir sorusu, biyografi ve eğitim hayatı ile takip ediliyor. Çeşitli finans danışmanlığı şirketleri ve bir bankada üst düzey yöneticilik yapan Erkan, bazı ekonomi dergileri tarafından dikkat çeken genç ekonomistler arasında gösterildi. Başarlarla dolu kariyer hayatı ile dikkat çeken Hafize Gaye Erkan'a Stanford, Princeton, Boston, Cornell, California'nın olduğu 9 üniversiteden burs teklifi geldi. İşte, Hafize Gaye Erkan'ın biyografisi ve hayatı hakkında tüm bilgiler.

2/3HAFİZE GAYE ERKAN KİMDİR

HAFİZE GAYE ERKAN KİMDİR?

Hafize Gaye Erkan 1982 yılında İstanbul'da doğdu. Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olmasının ardından eğitimine Amerika Birleşik Devletleri'nde devam etti ve orada finans alanında çalışmaya başladı. Çeşitli finans danışmanlığı şirketleri ve bir bankada üst düzey yöneticilik yaptı. Bazı ekonomi dergileri tarafından dikkat çeken genç ekonomistler arasında gösterildi.

EĞİTİM HAYATI

Mühendis olan babası ile matematik ve fizik öğretmeni olan annesi, sayısal zihniyetini geliştirecek okullara yönlendirdi. Erkan, İstanbul Erkek Lisesi'nden ikincilik ile mezun oldu ve üniversite sınavında derece yaparak 1997 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümüne 26'ncı olarak girdi. Bölümünü birincilikle tamamladı ve ardından Princeton Üniversitesi'nden kabul edilerek yurt dışına taşındı.

3/3KARİYERİ

KARİYERİ

Erkan’a aralarında Stanford, Princeton, Boston, Cornell, California'nın olduğu 9 üniversiteden burs teklifi geldi. Erkan, tercihini Princeton'dan yana kullandı. Böylece her yıl sadece 2 kişiye verilen 'Onursal doktora' bursu karşılığında Erkan, bir ev, ayda 3 bin 200 Dolar cep harçlığı ve ABD Ulusal Bilim Vakfı'ndan araştırmaları için sınırsız bütçe imkânına sahip oldu.

Princeton'da iki yıllık doktora programını bir yılda tamamlayan ilk öğrenci olma başarısını gösterdi. Bu sayede ülkedeki "en genç finans profesörü" unvanını elde etmiş oldu. Daha sonra Harvard Business School'da yönetim bilimleri ve Stanford Üniversitesi'nde liderlik üzerine iki eğitim programını daha tamamladı.

Sektöre Princeton'daki eğitimini tamamlamasının ardından, aldığı teklif üzerine 2005 yılında Goldman Sachs'da başladı. Burada yaklaşık 9 yıl çalıştı ve ardından o dönem yaşadığı problemler yüzünden devlet idaresine geçmiş bir banka olan First Republic Bank'da yönetici olarak çalışmaya başladı. Bankada başarılı bir kariyere imza attı ve bankanın fonlarının yaklaşık 10 kata kadar büyümesinde geniş rol oynadı. Bu sayede bankanın tepe yöneticilerinden biri konumuna geldi. Erkan ayrıca ABD merkezli mücevher şirketi Tiffany & Co.'da iki yıl yönetim kurulu üyeliği yaptı, halen daha küresel finans danışmanlığı şirketi Marsh McLennan'da yönetim kurulu üyesi olarak yer almaktadır.

Ana dili Türkçe dışında iyi derecede Almanca ve İngilizce bilen Erkan, halen Amerika Birleşik Devletlerinin New York şehrinde yaşamaktadır. Finans uzmanı Batur Biçer ile evli olan Gaye Erkan'ın Aslan Selim adında bir oğlu vardır.

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