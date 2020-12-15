Hadise'nin ayrılık açıklamasının ardından Kaan Yıldırım harekete geçti!

İddialara göre; kıskançlık yüzünden tartışıp evi terk eden Hadise, ilişkiyi bitiren açıklamayı sosyal medyadan paylaştı. Sosyal medya hesabından ilişkisinin bittiğini açıklayan Hadise, 'Aşk çok güzel, her şey aşkla güzel... Herkesin yaşaması, yaşamaktan korkmaması gereken tek duygu. Ama bazen aşk olsa da olmuyor...