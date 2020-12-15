Hadise'nin ayrılık açıklamasının ardından Kaan Yıldırım harekete geçti!
Magazin gündemine bomba gibi düşen şarkıcı Hadise ve Kaan Yıldırım ayrılığı ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Yaklaşık 10 aydır birlikte olan Hadise ve Kaan Yıldırım'ın evlenecekleri konuşulurken sürpriz bir şekilde yollarını ayırmaları herkesi şaşırtmıştı.
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İlk önce dedikodu olarak duyurulan ayrılık iddialarının Hadise'nin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile doğrulanmasının ardından gözler Kaan Yıldırım'a çevrilmişti.
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İddialara göre; kıskançlık yüzünden tartışıp evi terk eden Hadise, ilişkiyi bitiren açıklamayı sosyal medyadan paylaştı. Sosyal medya hesabından ilişkisinin bittiğini açıklayan Hadise, 'Aşk çok güzel, her şey aşkla güzel... Herkesin yaşaması, yaşamaktan korkmaması gereken tek duygu. Ama bazen aşk olsa da olmuyor...
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Bu yüzden bu kararı almak ve sizinle paylaşmak istedim. Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalandırmış bulunuyorum. Kendisine hayatında başarı ve mutluluk dilerim...' dedi.
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Kaan Yıldırım'ın ise arkadaşlarına birbirlerine hala aşık olduklarını ve Hadise'nin çok fevri davrandığını söylediği ileri sürüldü.
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Hadise'nin sosyal medya hesabından ilişkisine nokta koyduğunu belirttiği paylaşımına çok kızdığı söylenen Kaan Yıldırım harekete geçti.
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Yıldırım, 10 aydır birlikte olduğu Hadise'nin kendisine aldığı kazak, pantolon, ayakkabı ve saat gibi hediyeleri, şoförüyle gönderdiği ortaya çıktı.
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Bununla da yetinmeyen oyuncunun, şarkıcının köpeği Benek'e aldığı tasmayı bile geri verdiği konuşuluyor.
Ayrılık acısını unutmaya çalışan Hadise ise, bugün 4 milyon TL'ye anlaştığı bir marka için kamera karşısına geçecek. Koronavirüsü atlatan şarkıcı, kendisini işine verip, yeni parçalar üzerine de çalışacak.