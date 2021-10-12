Hadise’nin annesi Gülnihan Açıkgöz ile babası Hasan Açıkgöz mahkemelik oldu

Motif Ormanı yapıyor Burçin Orhon, “Merhaba” dergisinin ekim sayısına konuk oldu. Orhon, sosyal medyadaki takipçilerinin katkısıyla şiddete maruz kalan ve öldürülen kadınlar için Aydın Kuşadası’nda bir “Motif Ormanı” oluşturduğunu söyledi: “Manevi bir birliktelik olsun arzuladım. Hepsinden bir motif istedim. Sandığımdan çok daha fazla motif geldi. Onları birleştiriyorum. Hatası, doğrusuyla bir orman olacak.”