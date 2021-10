Hadise’nin annesi Gülnihan Açıkgöz ile babası Hasan Açıkgöz mahkemelik oldu

Jüri kostümünü teslim aldı 2017 yılında düzenlenen Best Model of Turkey yarışmasında birinci olan Aslıhan Karalar, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Bu akşam gerçekleşecek Best Model of Turkey yarışmasında jüri üyesi olan oyuncu, mağazadan gecede giyeceği kıyafetini aldı. Karalar, “Güzel bir organizasyon olacak” dedi.