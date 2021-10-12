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Magazin
Haber Giriş: 12 Ekim 2021 - 07:55 | 

Hadise’nin annesi Gülnihan Açıkgöz ile babası Hasan Açıkgöz mahkemelik oldu

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

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1Türkiyede boşanmak istiyorlar

Türkiye'de boşanmak istiyorlar

HADİSE’nin annesi Gülnihan Açıkgöz ile babası Hasan Açıkgöz mahkemelik oldu. İstanbul Aile Mahkemesi’nde avukatı Emin Ali Onur aracılığıyla dava açan Hasan Açıkgöz, Gülnihan Açıkgöz ile 24 yıl önce Belçika’da boşandıklarını ileri sürdü. Açıkgöz, yurtdışındaki boşanma kararının Türkiye’de de geçerli olabilmesi için ‘tanıma ve tenfiz’ davası açtı. Davanın ilk duruşması, aralık ayında yapılacak. m Özge EĞRİKAR

2Biz profesyoneliz işimizi yaptık

Biz profesyoneliz işimizi yaptık

Umut Evirgen’in ilk uzun metrajı “Ben Bir Denizim”in ardından yazıp yönettiği ikinci filmi “Kimya” için önceki akşam özel gös-terim yapıldı. Film ekibi, 37. Varşova Film Festi-vali’nde yarışacak yapımı hep birlikte izledi.

Umut Evirgen, gösterim öncesi, filminde başrol oynayan eski sevgilisi Melisa Şenolsun’la birlikte objektiflerin karşısına geçti. Şenolsun, biten ilişkileriyle ilgili sorular üzerine “İkimiz de işimizi yaptık. Biz profesyonel kişileriz, aramızda herhangi bir problem olmadı” dedi.

3Dalgalarla dans

Dalgalarla dans

Mine Tugay, ekim ortasında denize girdi. Sahile vuran dalgalar arasında mayokinisiyle dans eden ünlü oyuncu, çektiği videoyu Evgeny Grinko’nun “Serenade” şarkısı eşliğinde Instagram’da paylaştı.

4Sanatsever çift

Sanatsever çift

Nil Karaibrahimgil ve eşi Serdar Erener, bu yıl 16’ncısı düzenlenen çağdaş sanat fuarı Contemporary İstanbul’u ziyaret etti. Tersane İstanbul’daki sergileri gezen çift, çıkışta muhabirleri kırmadı, birlikte poz verdi. (Deniz BOY)

5Epica geliyor

Epica geliyor

Hollandalı senfonik metal grubu Epica, İstanbul’a geliyor.Epica, yeni albümü “Omega”nın lansmanı kapsamında KüçükÇiftlik Bahçe’de sahneye çıkacak. Konser, URU ve Epifoni ortak organizasyonu ile 9 Haziran 2022’de gerçekleşecek. Ekip, 6 yıl önce KüçükÇiftlik Park’ta sahneye çıkmış ve hafızalarda iz bırakan bir konsere imza atmıştı.

6Sahnede isyan var

Sahnede isyan var

Rap müziğin asi sesleri bir kez daha aynı sahnede buluşuyor. Uzi, Heijan&Muti, Critical, Motive, Aksan&Lil Murda, 17 Ekim Pazar akşamı KüçükÇiftlik Park’ta konser verecek. Uzi, konserinde yeni şarkısı “Cindy”yi de seslendirecek. Aynı ekibin 11 Eylül’de verdiği konseri 5 bin kişi izlemişti.

7Büyüdüğümü kabul etmiyorlar

Büyüdüğümü kabul etmiyorlar

Azeri şarkıcı Günel Zeynelova önceki akşam Ulus Uluorta’da performans sergiledi. Şarkıcı, 23 yıl aradan sonra İstanbul’da ilk kez bir eğlence mekanında sahne aldığını dile getirdi. Zeynelova, estetikle ilgili sorulara şu yanıtı verdi: “Siz beni tanıyorsunuz. Burun estetiği hariç hiçbir cerrahi operasyon yaptırmadım. Bazıları inatla büyüdüğümü kabullenemiyorlar. Beni hâlâ Türkiye’ye ilk geldiğim günkü Günel olarak görüyor ve yargılıyorlar. Lütfen estetik operasyonlarımı değil, sesimi konuşun.”

8Nişanlandılar

Nişanlandılar

Oyuncu Umut Kurt, bir süredir birlikte olduğu sanat yönetmeni Melisa İnci ile önceki akşam nişanlandı. Nişantaşı Boel’de gerçekleşen nişan törenine çiftin ailesi ve yakın dostları katıldı. Kurt ile İnci, düğünü seneye yapacaklarını söyledi.

9Motif Ormanı yapıyor

Motif Ormanı yapıyor

Burçin Orhon, “Merhaba” dergisinin ekim sayısına konuk oldu. Orhon, sosyal medyadaki takipçilerinin katkısıyla şiddete maruz kalan ve öldürülen kadınlar için Aydın Kuşadası’nda bir “Motif Ormanı” oluşturduğunu söyledi: “Manevi bir birliktelik olsun arzuladım. Hepsinden bir motif istedim. Sandığımdan çok daha fazla motif geldi. Onları birleştiriyorum. Hatası, doğrusuyla bir orman olacak.”

10Motivasyon videoları

Motivasyon videoları

Almula Merter Churm, kısa bir mola verdiği Instagram programı “Mutlu Kalpler Kulübü”ne sesli mesaj videolarıyla yeniden başladı. Oyuncu, yazılarını, motivasyon hikayelerini de kendi sesinden videolarla paylaşıyor. Churm’ün motivasyon videoları kendinizle yüzleşmenizi sağlayacak.

11Adaylığını destekliyorum

Adaylığını destekliyorum

Yonca Evcimik, uzun yıllar dans grubunda dans eden ve Birkaç İyi Adam grubunda yer alan Aytunç Bentürk’e, Türkiye Dans Sporları Federasyonu başkanlık adaylığında destek verdi. Yoncimik, Bentürk’ün başkan olursa yapacağı icraatları duyunca çok heyecanlandığını söyledi: “Aytunç bu ülkenin yetiştirdiği önemli dansçılardan biri. Onun, federasyon başkanlık adaylığını sonuna kadar destekliyorum.”

12Suyun altında 6 saat

Suyun altında 6 saat

Ceylan, Müslüm Gürses’in “Senin Kadar Hiç Kimseyi Sevmedim” şarkısını yeniden yorumladı. Ceylan için Maslak’ta bir stüdyoda kurulan dekor evi su altında bırakıldı. Çekimler 12 saat sürdü. Klipte 1 buçuk ton su ve 2 ton silis kumu kullanıldı. Ceylan, suyun içinde tam 6 saat kaldı. Şarkının klip yönetmenliğini İdil Dizdar ve Said Dağdeviren üstlendi.

13İddiasını sürdürüyor

İddiasını sürdürüyor

Pandemi sonrası sahnelere dönen Gülşen, birbirinden iddialı sahne kıyafetleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Başarılı stil danışmanı Mahizer Aytaş’ın hazırladığı sahne kostümleriyle formda vücudunu gözler önüne seren sanatçı, önceki gün çıktığı İzmir konserinde siyah transparan By Babgal kıyafetiyle ilgi çekti. İçine yine aynı markanın bikinisini giyen Gülşen’in stili Bottega Veneta ayakkabı ve Ninon küpelerle tamamlandı.

14Jüri kostümünü teslim aldı

Jüri kostümünü teslim aldı

2017 yılında düzenlenen Best Model of Turkey yarışmasında birinci olan Aslıhan Karalar, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Bu akşam gerçekleşecek Best Model of Turkey yarışmasında jüri üyesi olan oyuncu, mağazadan gecede giyeceği kıyafetini aldı. Karalar, “Güzel bir organizasyon olacak” dedi.

15Şarkı çıkana kadar badireler atlattık

Şarkı çıkana kadar badireler atlattık

Yasir Miy, yeni şarkısı “Buz”u beğeniye sundu. Şarkıya Mustafa Karaman yönetmenliğinde klip çekildi. Garipçe’de gerçekleşen çekimlerde şarkıcı, “Bir hayli badire atlattık bu şarkıyı çıkarana kadar. Şarkının kayıtları hırsızlar tarafından çalındı. Yeniden şarkı kaydına girerek, şarkıyı dinleyici ile buluşturduk” dedi

16Özlenen gazino kültürü dönüyor

Özlenen gazino kültürü dönüyor

Özlenen gazino kültürünü yeniden yaşatmaya hazırlanan Yeni Gazino, 16 Ekim Cumartesi günü Selami Şahin ve Işın Karaca ile kapılarını açacak. Yeni Gazino, Hülya Avşar, Ebru Yaşar, Linet, Rubato ve Sakiler gibi ünlü isimlerin canlı performansları eşliğinde misafirlerine keyifli ve unutulmaz anlar yaşatacak. İddiasını

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