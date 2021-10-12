Hadise’nin annesi Gülnihan Açıkgöz ile babası Hasan Açıkgöz mahkemelik oldu
Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...
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1
Türkiye'de boşanmak istiyorlar
HADİSE’nin annesi Gülnihan Açıkgöz ile babası Hasan Açıkgöz mahkemelik oldu. İstanbul Aile Mahkemesi’nde avukatı Emin Ali Onur aracılığıyla dava açan Hasan Açıkgöz, Gülnihan Açıkgöz ile 24 yıl önce Belçika’da boşandıklarını ileri sürdü. Açıkgöz, yurtdışındaki boşanma kararının Türkiye’de de geçerli olabilmesi için ‘tanıma ve tenfiz’ davası açtı. Davanın ilk duruşması, aralık ayında yapılacak. m Özge EĞRİKAR
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Biz profesyoneliz işimizi yaptık
Umut Evirgen’in ilk uzun metrajı “Ben Bir Denizim”in ardından yazıp yönettiği ikinci filmi “Kimya” için önceki akşam özel gös-terim yapıldı. Film ekibi, 37. Varşova Film Festi-vali’nde yarışacak yapımı hep birlikte izledi.
Umut Evirgen, gösterim öncesi, filminde başrol oynayan eski sevgilisi Melisa Şenolsun’la birlikte objektiflerin karşısına geçti. Şenolsun, biten ilişkileriyle ilgili sorular üzerine “İkimiz de işimizi yaptık. Biz profesyonel kişileriz, aramızda herhangi bir problem olmadı” dedi.
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Dalgalarla dans
Mine Tugay, ekim ortasında denize girdi. Sahile vuran dalgalar arasında mayokinisiyle dans eden ünlü oyuncu, çektiği videoyu Evgeny Grinko’nun “Serenade” şarkısı eşliğinde Instagram’da paylaştı.
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Sanatsever çift
Nil Karaibrahimgil ve eşi Serdar Erener, bu yıl 16’ncısı düzenlenen çağdaş sanat fuarı Contemporary İstanbul’u ziyaret etti. Tersane İstanbul’daki sergileri gezen çift, çıkışta muhabirleri kırmadı, birlikte poz verdi. (Deniz BOY)
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Epica geliyor
Hollandalı senfonik metal grubu Epica, İstanbul’a geliyor.Epica, yeni albümü “Omega”nın lansmanı kapsamında KüçükÇiftlik Bahçe’de sahneye çıkacak. Konser, URU ve Epifoni ortak organizasyonu ile 9 Haziran 2022’de gerçekleşecek. Ekip, 6 yıl önce KüçükÇiftlik Park’ta sahneye çıkmış ve hafızalarda iz bırakan bir konsere imza atmıştı.
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Sahnede isyan var
Rap müziğin asi sesleri bir kez daha aynı sahnede buluşuyor. Uzi, Heijan&Muti, Critical, Motive, Aksan&Lil Murda, 17 Ekim Pazar akşamı KüçükÇiftlik Park’ta konser verecek. Uzi, konserinde yeni şarkısı “Cindy”yi de seslendirecek. Aynı ekibin 11 Eylül’de verdiği konseri 5 bin kişi izlemişti.
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Büyüdüğümü kabul etmiyorlar
Azeri şarkıcı Günel Zeynelova önceki akşam Ulus Uluorta’da performans sergiledi. Şarkıcı, 23 yıl aradan sonra İstanbul’da ilk kez bir eğlence mekanında sahne aldığını dile getirdi. Zeynelova, estetikle ilgili sorulara şu yanıtı verdi: “Siz beni tanıyorsunuz. Burun estetiği hariç hiçbir cerrahi operasyon yaptırmadım. Bazıları inatla büyüdüğümü kabullenemiyorlar. Beni hâlâ Türkiye’ye ilk geldiğim günkü Günel olarak görüyor ve yargılıyorlar. Lütfen estetik operasyonlarımı değil, sesimi konuşun.”
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Nişanlandılar
Oyuncu Umut Kurt, bir süredir birlikte olduğu sanat yönetmeni Melisa İnci ile önceki akşam nişanlandı. Nişantaşı Boel’de gerçekleşen nişan törenine çiftin ailesi ve yakın dostları katıldı. Kurt ile İnci, düğünü seneye yapacaklarını söyledi.
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Motif Ormanı yapıyor
Burçin Orhon, “Merhaba” dergisinin ekim sayısına konuk oldu. Orhon, sosyal medyadaki takipçilerinin katkısıyla şiddete maruz kalan ve öldürülen kadınlar için Aydın Kuşadası’nda bir “Motif Ormanı” oluşturduğunu söyledi: “Manevi bir birliktelik olsun arzuladım. Hepsinden bir motif istedim. Sandığımdan çok daha fazla motif geldi. Onları birleştiriyorum. Hatası, doğrusuyla bir orman olacak.”
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Motivasyon videoları
Almula Merter Churm, kısa bir mola verdiği Instagram programı “Mutlu Kalpler Kulübü”ne sesli mesaj videolarıyla yeniden başladı. Oyuncu, yazılarını, motivasyon hikayelerini de kendi sesinden videolarla paylaşıyor. Churm’ün motivasyon videoları kendinizle yüzleşmenizi sağlayacak.
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Adaylığını destekliyorum
Yonca Evcimik, uzun yıllar dans grubunda dans eden ve Birkaç İyi Adam grubunda yer alan Aytunç Bentürk’e, Türkiye Dans Sporları Federasyonu başkanlık adaylığında destek verdi. Yoncimik, Bentürk’ün başkan olursa yapacağı icraatları duyunca çok heyecanlandığını söyledi: “Aytunç bu ülkenin yetiştirdiği önemli dansçılardan biri. Onun, federasyon başkanlık adaylığını sonuna kadar destekliyorum.”
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Suyun altında 6 saat
Ceylan, Müslüm Gürses’in “Senin Kadar Hiç Kimseyi Sevmedim” şarkısını yeniden yorumladı. Ceylan için Maslak’ta bir stüdyoda kurulan dekor evi su altında bırakıldı. Çekimler 12 saat sürdü. Klipte 1 buçuk ton su ve 2 ton silis kumu kullanıldı. Ceylan, suyun içinde tam 6 saat kaldı. Şarkının klip yönetmenliğini İdil Dizdar ve Said Dağdeviren üstlendi.
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İddiasını sürdürüyor
Pandemi sonrası sahnelere dönen Gülşen, birbirinden iddialı sahne kıyafetleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Başarılı stil danışmanı Mahizer Aytaş’ın hazırladığı sahne kostümleriyle formda vücudunu gözler önüne seren sanatçı, önceki gün çıktığı İzmir konserinde siyah transparan By Babgal kıyafetiyle ilgi çekti. İçine yine aynı markanın bikinisini giyen Gülşen’in stili Bottega Veneta ayakkabı ve Ninon küpelerle tamamlandı.
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Jüri kostümünü teslim aldı
2017 yılında düzenlenen Best Model of Turkey yarışmasında birinci olan Aslıhan Karalar, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Bu akşam gerçekleşecek Best Model of Turkey yarışmasında jüri üyesi olan oyuncu, mağazadan gecede giyeceği kıyafetini aldı. Karalar, “Güzel bir organizasyon olacak” dedi.
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Şarkı çıkana kadar badireler atlattık
Yasir Miy, yeni şarkısı “Buz”u beğeniye sundu. Şarkıya Mustafa Karaman yönetmenliğinde klip çekildi. Garipçe’de gerçekleşen çekimlerde şarkıcı, “Bir hayli badire atlattık bu şarkıyı çıkarana kadar. Şarkının kayıtları hırsızlar tarafından çalındı. Yeniden şarkı kaydına girerek, şarkıyı dinleyici ile buluşturduk” dedi
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Özlenen gazino kültürü dönüyor
Özlenen gazino kültürünü yeniden yaşatmaya hazırlanan Yeni Gazino, 16 Ekim Cumartesi günü Selami Şahin ve Işın Karaca ile kapılarını açacak. Yeni Gazino, Hülya Avşar, Ebru Yaşar, Linet, Rubato ve Sakiler gibi ünlü isimlerin canlı performansları eşliğinde misafirlerine keyifli ve unutulmaz anlar yaşatacak. İddiasını