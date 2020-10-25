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Haber Giriş: 25 Ekim 2020 - 00:32 | 

Hadise’nin ablası Hülya Açıkgöz: Sözlerim yanlış anlaşıldı

ŞARKICI Hadise’nin geçtiğimiz yıl arasının bozulduğu ablası Hülya Açıkgöz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla dikkat çekti.

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1HADİSE VERGİ Mİ KAÇIRIYOR
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HADİSE VERGİ Mİ KAÇIRIYOR?

Hülya Açıkgöz önceki gün bir takipçisinin “Kendinizi neden net ifade etmiyorsunuz? Sanki bir abla, kardeşini dolandırılmış imajı çizildi” diye yazması üzerine sert konuştu: “Ben doğruları konuşursam ekmek paralarından olurlar, Türkiye’ye adım atamazlar. Hangi fakir, zengini dolandırmış bu dünyada? Bende yok milyonlar. Milyonları olanlar göstersinler ne kadar vergi ödemişler acaba? Vergiden bile çalan herkesten çalmayı da bilir.”

2YANLIŞ ANLAŞILDIM
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YANLIŞ ANLAŞILDIM

Hülya Açıkgöz bu sözlerinin “Hadise vergi mi kaçırıyor” diye sosyal medyada yer bulmasının ardından yeni bir açıklama yaptı: “Tarafıma sorulmuş bir soruya verdiğim yanıtın ailevi ilişkilerimize çekilmesinden dolayı duyduğum rahatsızlık üzerine bu bilgilendirmeye ihtiyaç duydum.

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Ben hem Türkiye’de hem de Belçika’da sahibi olduğum şirketler bünyesinde çeşitli alanlarda profesyonel olarak hizmet veren işletmecilik ve organizasyonlar yapan bir birey olarak var oldum ve tüm profesyonel hayatımın Hadise üzerinden yorumlanmasını çok anlamsız buluyorum. Yazmış olduğum yazının Hadise ile hiçbir bağlantısının olmadığının bilinmesini isterim.”

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