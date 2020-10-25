Hadise’nin ablası Hülya Açıkgöz: Sözlerim yanlış anlaşıldı

Ben hem Türkiye’de hem de Belçika’da sahibi olduğum şirketler bünyesinde çeşitli alanlarda profesyonel olarak hizmet veren işletmecilik ve organizasyonlar yapan bir birey olarak var oldum ve tüm profesyonel hayatımın Hadise üzerinden yorumlanmasını çok anlamsız buluyorum. Yazmış olduğum yazının Hadise ile hiçbir bağlantısının olmadığının bilinmesini isterim.”