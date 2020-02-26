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Haber Giriş: 26 Şubat 2020 - 17:52, /

Hadise'den Kaan Yıldırım'a aşk ilanı: Sana ait olan her şeyi istiyorum

Son zamanlarda magazin gündeminin çok konuştuğu Hadise-Kaan Yıldırım aşkında yeni bir gelişme yaşandı.

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Hadise'nin Kaan Yıldırım'ın köpeği ile olan karesini sosyal medya hesabı üzerinden silmesi kafaları karıştırdı.
Çiftin ilişkisinde kriz çıktığı düşünülürken; Yıldırım'ın, Hadise'nin ilişkilerini açık etmesinden dolayı ona kızgın olduğu söylentileri ortaya atıldı.

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Hadise ise son hamlesiyle adeta iddiaları yalanladı.Şarkıcı, The Notebook filmindeki, "Kolay olmayacak. Gerçekten zor olacak! Bu konuda her gün çalışmak zorundayız, ama bunu yapmak istiyorum çünkü seni istiyorum. Sana ait olan her şeyi istiyorum. Sonsuza dek. Sen ve ben ... Her gün" repliği paylaştı.

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