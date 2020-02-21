'O hala senin kız kardeşin' demekten vazgeçin! Hadise ablasına çok sinirlendi

KAVGANIN GEÇMİŞİ Hadise’nin menajerliğini, geçtiğimiz yıla kadar ablası Hülya Açıkgöz üstleniyordu. Ancak geçtiğimiz sene, iki kardeş arasında ipler koptu.Ünlü şarkıcı, konserlerinden kliplerine kadar sahne arkasında birlikte çalıştığı Hülya Açıkgöz'ü, üzerinden haksız kazanç elde etmekle suçlamış ve iki kardeş arasında ipler gerilmişti.Hülya Açıkgöz ise iddialarını yalanlamış, kardeşiyle olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırmasını da, “Adı üstünde benim profilim. İstediğim fotoğrafları siler eklerim. Doğru değil mi? Ruhen yeni bir sayfaya ihtiyaç vardı sanırım. Büyük bir şey aranmasın arkasında.” sözleriyle açıklamıştı.