'O hala senin kız kardeşin' demekten vazgeçin! Hadise ablasına çok sinirlendi
Ablası Hülya Açıkgöz ile arası bozuk olan Hadise davayı kaybedince çok sinirlendi. Hadise yaptığı paylaşımda "Zehirli insan zehirlidir; aile olsun ya da olmasın" dedi.
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KAVGANIN GEÇMİŞİ
Hadise’nin menajerliğini, geçtiğimiz yıla kadar ablası Hülya Açıkgöz üstleniyordu. Ancak geçtiğimiz sene, iki kardeş arasında ipler koptu.Ünlü şarkıcı, konserlerinden kliplerine kadar sahne arkasında birlikte çalıştığı Hülya Açıkgöz'ü, üzerinden haksız kazanç elde etmekle suçlamış ve iki kardeş arasında ipler gerilmişti.Hülya Açıkgöz ise iddialarını yalanlamış, kardeşiyle olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırmasını da, “Adı üstünde benim profilim. İstediğim fotoğrafları siler eklerim. Doğru değil mi? Ruhen yeni bir sayfaya ihtiyaç vardı sanırım. Büyük bir şey aranmasın arkasında.” sözleriyle açıklamıştı.
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ABLASINA DAVA AÇTI
2. Sayfa'nın haberine göre; yıllardır ablasıyla birlikte çalışan Hadise, “hadise.com” internet sitesini ablası menajerliğini yaptığı sırada almıştı. İki kardeşin arasındaki kavga ve birlikte çalışmayı bırakması, bir domain savaşını başlattı.Uzun bir süredir domain adresini geri almaya çalışan Hadise, sorunu ablasıyla çözemeyince olayı mahkemeye taşıdı. 3 Kasım 2004 senesinde kaydedilen hadise.com adresi için ünlü şarkıcı, 2 Aralık 2019 tarihinde Belçika’daki ablasına dava açtı.
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ZEHİRLİ İNSAN ZEHİRLİDİR
2012 yılında hadise.com domainini, Hadise’nin menajerliğini yapan ablası Hülya Açıkgöz, 30 bin dolar ödeyerek satın almıştı. Hadise, Türkiye’de marka tescili bulunmasına rağmen davayı kaybetti.Dava sonucuna çok sinirlenen Hadise, Instagram’dan sert bir mesaj yayınladı “O hala senin kız kardeşin demekten vazgeçin. Zehirli insan zehirlidir! Aile olsun ya da olmasın size sürekli zarar veren insanlardan kaçmakta özgürsünüz”