Hadise, yeni yılı sevgilisi Mehmet Dinçerler'le Kıbrıs’ta karşılayacak
Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından fısıltılar...
Sevgilisiz asla!
Hadise, yeni yılı sevgilisiyle Kıbrıs’ta karşılayacak. Yılbaşı gecesi için 1 milyon lira alacak olan Hadise, 3 gün önceden sevgilisi Mehmet Dinçerler ile gidip kısa bir tatil yapmayı da planlıyor. Hadise, bu arada 2022 yılında da İtalyan moda devi Valentino ile sponsorluk anlaşmasını yeniledi.
Barışmak istiyor
Demet Şener ile avukatı Aslı Hatemi’nin uzun yıllara dayanan dostluğu bir süre önce sona erdi. İddiaya göre Hatemi, Cenk Küpeli’yle evliliğini aceleye getirdiğini düşünerek Şener’i uyardı, “Yürümezse üzülürsün, evlilik için bekle” dedi. Hatemi, nikâh merasimine de katılmayınca arkadaşlık bitti. Duyduğuma göre Şener, söylediklerinde haklı çıkan eski dostuyla barışmak istiyor, aralarını düzeltmenin yollarını arıyormuş.
Sette eşe özel istekler
Murat Yıldırım’ın başrolünde oynadığı ‘Aziz’ dizisine eşi Iman Elbani’de dahil oldu. İlk kez kamera karşısına geçen eşi için oyuncu da yapımdan özel taleplerde bulundu. Kulislerinin ayrı olmasını isteyen Yıldırım, ayrıca eşinin rahat hazırlanması ve rolüne konsantre olması için ayrı bir karavan talep etti. Bir süre eşiyle kendisine aynı sahneler yazılmaması için senaristlere ricada bulunan oyuncu sette sıkıntı yaşamamak için her şeyi düşünmüş. Bu arada Elbani diziden alacağı ücreti bağışlayarak takdir topladı.
Aşk değil pandemi şarkısı!
Uzun aradan sonra yeni bir şarkı için İstanbul’da stüdyoya giren Tarkan, sevenlerini heyecanlandırdı. Mega Star bu kez bir aşk şarkısıyla değil, pandemiyi anlatan bir eserle dinleyicilerinin karşısına çıkacak. Ünlü yıldız, sosyal konulara değindiği projesinin ardından yeni Türk sanat müziği albümüne yoğunlaşacak.
Wilma’ya pilot sevgili
Oyuncu Wilma Elles’in Alman bir pilot sevgilisi olduğunu öğrendim. Şimdilik sır gibi saklıyor ama bu yüzden sık sık Almanya-Türkiye arasında mekik dokuyormuş.
Elles’e yeni ilişkisini ve ismini sordum, “Uzun süredir mutlu bir ilişkim var ama birlikte olduğum kişi basında yer almak istemiyor ve adını söyleyemem” dedi. Elles’in Kerem Göğüş’den ikiz çocukları var.
Elles’e yeni ilişkisini ve ismini sordum, “Uzun süredir mutlu bir ilişkim var ama birlikte olduğum kişi basında yer almak istemiyor ve adını söyleyemem” dedi. Elles’in Kerem Göğüş’den ikiz çocukları var.