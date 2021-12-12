Hadise, yeni yılı sevgilisi Mehmet Dinçerler'le Kıbrıs’ta karşılayacak

Sette eşe özel istekler

Murat Yıldırım’ın başrolünde oynadığı ‘Aziz’ dizisine eşi Iman Elbani’de dahil oldu. İlk kez kamera karşısına geçen eşi için oyuncu da yapımdan özel taleplerde bulundu. Kulislerinin ayrı olmasını isteyen Yıldırım, ayrıca eşinin rahat hazırlanması ve rolüne konsantre olması için ayrı bir karavan talep etti. Bir süre eşiyle kendisine aynı sahneler yazılmaması için senaristlere ricada bulunan oyuncu sette sıkıntı yaşamamak için her şeyi düşünmüş. Bu arada Elbani diziden alacağı ücreti bağışlayarak takdir topladı.