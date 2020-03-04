Hadise ve sevgilisi Kaan Yıldırım ayrıldı mı! Şaşırtan gelişme

Aşklarıyla olay olan Hadise ve Kaan Yıldırım ilişkisi, kafaları karıştırmaya devam ediyor. Seksi şarkıcı, yılbaşında hayatında biri olduğunu belirtip, "Sevgilimi ben isteyene kadar bulamazsınız" mesajı verdi. Ancak Hadise'nin geçtiğimiz ay beyaz bir köpekle verdiği poz, aşkını deşifre etti. Şarkıcının fotoğrafındaki köpeğin, oyuncu Kaan Yıldırım'a ait olduğu ortaya çıktı.