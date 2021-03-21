Hadise sevgilisi Kaan Yıldırım'a börek yaptı!

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Magazin dünyasından kısa haberler...
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1
Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım’ı “Hekimoğlu” dizisinin setinde ziyaret etti.Ziyaret öncesi mutfağa girip tüm hünerlerini sergileyen Hadise, pişirdiği kek ve börekleri yanında götürdü.
Ünlü şarkıcının set çalışanlarına da ikram ettiği kek ve börekler, dakikalar içinde tükendi.
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3 yılın sonunda davayı kazandı
Şarkıcı Hayko Cepkin’in 3 yıl önce 10 konserin ücretini alamadığı iddiasıyla Erler Sanat Organizasyonu ve Zahide Tezal’a açtığı maddi tazminat davasında sona gelindi. Hayko Cepkin çıktığı Anadolu turnesinde verdiği 10 konserin ücretini alamadığını iddia ederek 2017 yılında konser geliri olan toplam 49 bin lirayı tahsil edemediği için Erler Sanat Organizasyonu ve Zahide Tezal’a 2018’de maddi tazminat davası açmıştı. İstanbul 15. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme, Cepkin’i haklı bularak sanatçıya 85 bin lira tazminat ödenmesine karar verdi.
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Aşı tamam sıra Bodrum'da
BÜLENT Ersoy, önceki gün koronavirüs aşısının ikinci dozunu yaptırdı. Nişantaşı’ndaki bir hastaneye girerken objektife takılan Ersoy, “Aşımı olmaya geldim” dedi. Geçen yıl Bodrum’dan iki villa alan sanatçı, Bodrum’a gideceğini ifade etti: “Aşımı da oldum, buradan Bodrum’a geçeceğim. Evlerin tadilatı devam ediyor. Bir tane de sahil kesiminden ev bakacağım. Sahne özlemim yok, dinleneceğim.” (Sayit DURMAZ)
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Kobe NFT’si satışta
Bensu Soral, ilk NFT’sini satışa çıkardı. Uzun süredir resimle uğraşan Soral, ilk NFT’si olan, geçen yıl hayatını kaybeden basketbolcu Kobe Bryant’ın çizimini OpenSea adlı platformda satışa sundu. Bryant’ı kara kalem tekniğiyle dijital ortamda resmeden Soral’ın “RIP Black Mamba” adlı eseri ilgi gördü. Oyuncu, teknoloji ve dijital dünyayı yakından takip ettiğini, ileride açmak istediği dijital sergi için ilk adımını atmış olduğunu belirtti. Dijital sanat olarak da bilinen değiştirilemez token (NFT), sanatseverlerin eserleri dijital ortamdan sahiplenebilmesini sağlıyor.
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Mutasyonlu koronavirüse yakalandım
Tolgahan Sayışman, mutasyonlu koronavirüse yakalandığını açıkladı. Tedavisi hastanede devam eden ünlü oyuncu, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı: “Covid-19 olduğumu öğrendim. Bir süredir evde tedavi görüyordum. Yapılan testler negatifti. Ancak bugün son olarak yaptırdığım test pozitif çıktı. Yeni mutasyonlu virüs testlerde ilk etapta gözükmeyebiliyormuş. Tedavime hastanede devam etme kararı aldık. Herkesi çok daha dikkatli olmaya devam ediyorum. Herkese sağlıklı günler temenni ediyorum.”
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Sağlığına kavuştu
Bir süre önce koronavirüse yakalanan Ali Sunal, sağlığına kavuştu. Hastalık belirtilerini fark edince apar topar hastaneye giden oyuncu, yapılan tetkiklerin ardından taburcu edilmişti. Tedavisine evinde devam ederek sağlığına kavuşan Sunal, virüsü yendi. Ünlü oyuncunun bir süre daha istirahat ettikten sonra ekranlara döneceği öğrenildi.
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Bu defile çok özel
MOTAD (Moda ve Tasarım Derneği) ile Türkiye Down Sendromu Derneği, dijital bir defile için işbirliği yaptı. 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü nedeniyle toplumsal farkındalığı oluşturmak ve Down sendromlu gençlerin özgüvenini artırmak amacıyla düzenlenen defilede 13 Down sendromlu genç podyumda boy gösterdi. İki Down sendromlu gencin tasarımlarının podyuma taşındığı defilenin koreografisini Banu Noyan üstlendi. MOTAD Kurucu Başkanı Betül Eren Işık, “Topluma olan sosyal sorumluluğumuzu yerine getirmek arzusuyla, bir yandan bu önemli konuda toplumsal farkındalığı oluşturmayı hedeflerken, diğer yandan Down sendromlu gençlere bambaşka bir deneyim yaşatarak, moda ve tasarım dünyasında ‘bende varım’ demelerini sağlamak istedik” dedi.