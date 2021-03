Hadise sevgilisi Kaan Yıldırım'a börek yaptı!

Bu defile çok özel MOTAD (Moda ve Tasarım Derneği) ile Türkiye Down Sendromu Derneği, dijital bir defile için işbirliği yaptı. 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü nedeniyle toplumsal farkındalığı oluşturmak ve Down sendromlu gençlerin özgüvenini artırmak amacıyla düzenlenen defilede 13 Down sendromlu genç podyumda boy gösterdi. İki Down sendromlu gencin tasarımlarının podyuma taşındığı defilenin koreografisini Banu Noyan üstlendi. MOTAD Kurucu Başkanı Betül Eren Işık, “Topluma olan sosyal sorumluluğumuzu yerine getirmek arzusuyla, bir yandan bu önemli konuda toplumsal farkındalığı oluşturmayı hedeflerken, diğer yandan Down sendromlu gençlere bambaşka bir deneyim yaşatarak, moda ve tasarım dünyasında ‘bende varım’ demelerini sağlamak istedik” dedi.