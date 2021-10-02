Hadise O Ses Türkiye'den neden ayrıldı? Acun Ilıcalı'dan Hadise açıklaması
O Ses Türkiye yeni sezonunun başlamasına kısa bir süre kala Hadise ile ilgili sorular tekrar gündeme geldi. Hadise’yi jüri koltuğunda göremeyen izleyicilerin “neden ayrıldı?” sorularına yanıt Acun Ilıcalı’dan geldi. İşte Ilıcalı'nın Hadise ile ilgili yaptığı açıklama...
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Yeni sezon için eski jüri üyelerinden Ebru Gündeş ile anlaşan Acun Ilıcalı 'O Ses Türkiye'nin yeni jüri üyeleriyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu.
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“O Ses Rap'te Hadise. Mero ile anlaştık mutluyuz, Murda ile anlaşıyoruz çok mutluyuz. Kadın yok. Hadise'ye sen olur musun dedim? 'Nasıl olacak' dedi. İkisi aynı anda olmazdı. Biz onu Hülya'da denedik çünkü. O Ses Türkiye'de de Hülya vardı. Yetenek Sizsiniz'de de... Biz mutlu olmadık. O yüzden Hadise 'O Ses Rap'te.” İfadelerini kullanmıştı.
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O Ses Türkiye jüri üyesinin eğlenceli bir karakter olmasına önem verdiklerini belirten Ilıcalı, “O Ses Türkiye jürisi eğlenceli olmak zorunda. Her futbolcudan teknik direktör olmayacağı gibi her şarkıcıdan da jüri üyesi olmuyor. Ben bu zamana kadar iyi jüriler yaptığımızı düşünüyorum. Murat Boz'u da öyle keşfettik. Ben bu kadar eğlenceli biri olduğunu bilmiyordum.” Açıklamasında bulunmuştu.