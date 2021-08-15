Hadise, O Ses Türkiye'de olacak mı? Karar verildi

Yıllardır “O Ses Türkiye” programının jüri koltuğunda oturan Hadise, yeni sezonda olmayacak. Hadise’nin, Ebru Gündeş’le yaşadığı polemik sonrası yapım şirketinin böyle bir karar aldığı konuşuluyor.
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Azur’a cips ve kola yasak
Fit vücuduyla dikkat çeken Gülşen, kendi beslenmesine dikkat ettiği kadar oğlununkine de özen gösteriyor. Azur’un sağlıklı beslenmesi için elinden geleni yapan şarkıcı, bugüne kadar hep organik ve taze ürünleri tercih etmiş. Gülşen, çikolata, cips ve kola gibi zararlı gıdaları da evine almıyor. Aldığım duyuma göre şarkıcı, beslenme koçundan da destek alarak oğlu için her güne özel bir menü oluşturuyor.
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Arsaların “gülen adam”ları
Aras Bulut İynemli’den sonra Necip Memili de ‘Tiny house’ denilen taşınabilir ev aldı. Rıza Kocaoğlu ve Öner Erkan da bu evlerden bakmaya başladı. 4 oyuncunun ortak arsaları için tercih ettiği taşınabilir evler, 1990 yapımı “Gülen Adam” filmini hatırlattı.
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ÇARE TINY HOUSE
Aras Bulut İynemli, Necip Memili, Rıza Kocaoğlu ve Öner Erkan, İzmir Karaburun’dan ortak arsa almış ancak sit alanı olduğu için oraya ev yapılamayacağı haberleri çıkmıştı. İynemli’nin menajerlik ajansı ise, “Söz konusu araziyle ilgili imar düzenlemelerine ve sit alanına ilişkin kurallara sonuna kadar uyulmaktadır” açıklaması yapmıştı. Herhangi bir sorun yaşamak istemeyen İynemli, çareyi Tiny House adı verilen taşınabilir ev almakta buldu.
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GÜLEN ADAM FİLMİNDEKİ GİBİ
İynemli’nin ardından Memili de yakın dostunun izinden giderek taşınabilir ev almış. Rıza Kocaoğlu ve Öner Erkan da ortak arsaları için şu sıralar taşınabilir ev arayışında. Oyuncuların yaptığı, Kemal Sunal’ın Aydan Burhan ile oynadığı 1990 yapımı “Gülen Adam” filmini hatırlattı. Sunal filmde evine el koymaya gelen zabıtalardan kaçmak için evini tekerlekli hale getirmişti.Kemal Sunal ve Aydan Burhan’ın başrolünde yer aldığı 1990 yapımı “Gülen Adam” filmi.
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Güzellik için 100 bin dolar!
Yeşim Salkım kozmetik sektörüne girdi. Ünlü şarkıcı, kendi adını taşıyan markasının ilk ürününü geçtiğimiz günlerde piyasaya sürdü. ◊ Yeşim Salkım da ticarete atılan ünlü isimler arasına girdi. Ünlü şarkıcı kozmetik sektörüne yatırım yapmayı tercih etti. Kendi adını taşıyan bir güzellik markası kuran Salkım’ın ilk ürünü yaşlanma karşıtı bir krem oldu. Salkım’ın bu kremin üretimi ve dağıtımı için yaklaşık 100 bin dolar harcadığı öğrenildi.
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Karantina tedbiri
Işın Karaca, erkek arkadaşı Can Yapıcıoğlu ve evdeki yardımcısıyla kendisini karantinaya aldı. Aşı olduktan sonra Karaca grip oldu, Yapıcıoğlu zatürreye yakalandı, yardımcılarında ise halsizlik, burun akıntısı ve ateş belirtileri baş gösterdi. Bunun üzerine şarkıcı, koronavirüse yakalanmış olma ihtimaline karşı Urla’daki evlerinde karantinaya girdi.