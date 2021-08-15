Hadise, O Ses Türkiye'de olacak mı? Karar verildi

Azur’a cips ve kola yasak Fit vücuduyla dikkat çeken Gülşen, kendi beslenmesine dikkat ettiği kadar oğlununkine de özen gösteriyor. Azur’un sağlıklı beslenmesi için elinden geleni yapan şarkıcı, bugüne kadar hep organik ve taze ürünleri tercih etmiş. Gülşen, çikolata, cips ve kola gibi zararlı gıdaları da evine almıyor. Aldığım duyuma göre şarkıcı, beslenme koçundan da destek alarak oğlu için her güne özel bir menü oluşturuyor.