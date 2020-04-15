Hadise ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım annesi Seyhan Yıldırım ve babası Hakan Yıldırım'ı sosyal medya hesabından takip etmeyi bıraktı

Bir süredir ünlü şarkıcı Hadise ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım, annesi ve babasını Instagram hesabından takip etmeyi bıraktı. Hadise ile yakın zamanda evleneceği iddia edilen Kaan Yıldırım'ın anne ve babasını neden sildiği merak konusu oldu.