Hadise ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım anne-babasını neden sildi? Açıklama geldi
Ünlü şarkıcı Hadise ve oyuncu Kaan Yıldırım arasında neler oluyor? Oyuncu Kaan Yıldırım bir süredir şarkıcı Hadise ile aşk yaşıyor. Birlikteliklerini gizlemeyi tercih eden çift sosyal medya paylaşımlarıyla kafa karıştırmaya devam ediyor. Karantina sürecini aynı evde geçirmelerine rağmen herhangi bir paylaşımda bulunmayan çiftin corona virüs salgını sonrası evleneceği gündeme geldi. Ancak bu haberlerden sonra Kaan Yıldırım’ın annesi Seyhan Yıldırım’ı ve babası Hakan Yıldırım’ı takipten çıkarması ‘aile arasında kriz mi var’ sorusunu akıllara getirdi. Kaan Yıldırım yaptığı açıklamada, 'Onları takipten çıkarmamın tek nedeni onların özelini kuruma içgüdüsüydü' ifadelerini kullandı.
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Bir süredir ünlü şarkıcı Hadise ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım, annesi ve babasını Instagram hesabından takip etmeyi bıraktı. Hadise ile yakın zamanda evleneceği iddia edilen Kaan Yıldırım'ın anne ve babasını neden sildiği merak konusu oldu.
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KAAN YILDIRIM'DAN AÇIKLAMA GELDİ
Kaan Yıldırım ailesini korumak için böyle bir önlem aldığını açıkladı. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı; Ailem benim her şeyimdir, herkesin olduğu gibi… Onları takipten çıkarmamın tek nedeni onların özelini kurma içgüdüsüydü. Yanlış yorumlanmasını istemem.
En kısa zamanda ailelerimizle birlikte geçireceğimiz sağlıklı günlere kavuşmak dileğiyle.
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ÖNCE BENEK ELE VERDİ!
Survivor' birleşme partisine görüntülü konuşma sistemiyle bağlanan Hadise'nin arkasında yer alan duvar deseni, aşkı ele vermişti. Hadise Açıkgöz ile Kaan Yıldırım'ın bir süredir aşk yaşadığı konuşuluyor. İkili konuyla ilgili açıklama yapmasa da paylaşımları dedikoduları alevlendiriyor. Geçtiğimiz aylarda beyaz bir köpekle poz veren Hadise, aşkını ifşa etmişti. Hadise'nin fotoğrafında yer verdiği köpek Yıldırım'ın köpeği Benek'ti.
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Hadise, bu olaydan kısa bir süre sonra da 'Benek' isimli aynı köpekle yeniden poz verdi. Ancak çıkan haberlerden sonra iki karesini de bir anda sosyal medya hesabından sildi.
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Dikkat çeken gri koltuk
Daha sonra benzer bir paylaşım Kaan Yıldırım'dan geldi. Instagram hesabından fotoğraf paylaşan oyuncunun pozundaki gri koltuk dikkat çekti. Birkaç gün önce aynı koltukta Hadise de paylaşım yapmıştı. Bu karelerin ardından ikilinin karantina günlerinde birlikte olduğu ortaya çıktı.
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TV8 ekranlarının yayınlanan 'Survivor 2020'de birleşme partisi yapıldı. 'Survivor'ın birleşme partisindeki şarkı yarışmasında, yarışmacıların performanslarını değerlendirenlerden biri de Hadise'ydi.
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Hadise'nin bağlantı yaptığı sırada arkasında görülen duvarın, Kaan Yıldırım'ın evinin duvarıyla benzerlik göstermesi dikkatlerden kaçmadı. Ünlü şarkıcının, sevgilisi Kaan Yıldırım'ın evinde karantinada olduğu ortaya çıktı.