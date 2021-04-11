Hadise annesine özel villa kiraladı

Hadise’nin yüzme havuzu da olan villanın bir haftalığına 20 bin TL ödediği öğrenildi. Şimdiden tatil dönemini iple çeken Hadise’ye uzun süredir birlikte olduğu oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım da eşlik edecek.
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KEDİSİ ISIRDI
Enis Arıkan’ı kedisi Miu ısırdı. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabı için video çekerken kedisinin ayağını ısırması üzerine soluğu veterinerde aldı. Aşıları tam olmasına rağmen her ihtimale karşı tedbiri elden bırakmayan Arıkan, kedisinin kontrollerini yaptırdıktan sonra eve döndü.
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TATİL ROTASI KASTAMONU
Oyuncu Burçin Terzioğlu, salgın nedeniyle bu yaz Bodrum ve Çeşme yerine farklı bir tatil rotası seçti. Doğa ile baş başa kalmak isteyen oyuncu Kastamonu bölgesinde, ormanın içinde tatile uygun bir yer arayışına girdi. Arkadaşları ile kalacağı bir dağ evi araştıran Terzioğlu, tüm yazı orada geçirmeyi planlıyor.
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TAŞ EV ARIYOR
Göksel ve Mabel Matiz, komşu oluyor. Geçen yıl pandeminin başlamasıyla Muğla’nın bir köyüne yerleşen Göksel, Mabel Matiz için aynı bölgeden ev bakmaya başladı. Köyde yaşamaya karar veren Matiz, Göksel’den kendisine bir taş ev bakmasını rica etti. Şu sıralar iki ünlü isim sürekli iletişim halinde, Matiz’in istediği kriterlerde ev bulmak için çaba sarf ediyor.
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ÜÇ MİLYONA ANLAŞTI
Bülent Ersoy, yeni bir televizyon programıyla seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Mustafa Keser ile kamera karşısına geçecek olan Ersoy’un 13 bölüm için anlaştığı ücret ise dudak uçuklattı. Şu sıralar Bodrum’daki villalarının dekoras-yon işleriyle ilgilenen Ersoy’un çekimleri yakında başlayacak olan program için 3 milyon TL’ye anlaştığı iddia edildi.