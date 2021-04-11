Hadise annesine özel villa kiraladı

TAŞ EV ARIYOR Göksel ve Mabel Matiz, komşu oluyor. Geçen yıl pandeminin başlamasıyla Muğla’nın bir köyüne yerleşen Göksel, Mabel Matiz için aynı bölgeden ev bakmaya başladı. Köyde yaşamaya karar veren Matiz, Göksel’den kendisine bir taş ev bakmasını rica etti. Şu sıralar iki ünlü isim sürekli iletişim halinde, Matiz’in istediği kriterlerde ev bulmak için çaba sarf ediyor.