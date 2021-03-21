Hadid kardeşlerin babası İstanbul’da! Şaşırtan benzerlik...
Boşuna dememişler "insan insana benzer" diye...Üstelik bu konuda zamanın da herhangi bir etkisi yok. Gösteri dünyasının bazı genç ünlüleri özellikle bazı anlarda, bazı pozlarında tecrübeli meslektaşlarına öylesine benziyorlar ki! İşte birbirlerine benzeyen ünlü isimler...
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Dünyaca ünlü model kardeşler Gigi ve Bella Hadid’in babası Mohamed Hadid İstanbul’a geldi.
Memaar Al Morshedy’in CEO’su Hassan Morshedy ile birlikte Türkiye’ye gelen Hadid, önceki gün Zeytinburnu Fişekhane’de bulunan mekanın açılışına katıldı. Gayrimenkul kralı olarak anılan Mohamed Hadid, kendisine ikram edilen baklava ve çayı çok beğendiğini ifade etti.
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3 gün İstanbul’da konaklayacağı ve İstanbul’un tarihi yerlerini de gezeceği öğrenilen Mohamed Hadid “Türk insanının cana yakın ve misafirperver olduğunu duymuştum gelmeden önce ama yemeklerinin bu kadar şahane olduğunu bilmiyordum. Buralara bayıldım. Asıl yaz aylarında bir kez daha gelerek bu sefer iyi bir tatil yapmak istiyorum” dedi.
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ŞAŞIRTAN BENZERLİK
Mohamed Hadid ile Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban'ı canlandıran Özgür Ozan'ın benzerliği olay oldu. Saç şekilleri ve duruşlarıyla birbirlerine çok benzeyen Hadid ve Ozan hakkında Twitter kullanıcıları tarafından çok sayıda yorum yapıldı. Bir kullanıcı Mohamed Hadid için "Hüsnü Çoban'a Hüsnü Çoban'dan daha çok benziyor" yazdı.
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KIZI BİLE BU KADAR BENZEMİYOR
Boşuna dememişler "insan insana benzer" diye...Üstelik bu konuda zamanın da herhangi bir etkisi yok. Gösteri dünyasının bazı genç ünlüleri özellikle bazı anlarda, bazı pozlarında tecrübeli meslektaşlarına öylesine benziyorlar ki! Bunun son örneğini de Rosie Mac sergiledi. Her ne kadar farklı coğrafyalarda yaşasalar da 23 yaşındaki Mac'in 57 yaşındaki Hülya Avşar'ın gençlik yıllarına olan benzerliği şaşırtıcı.
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Rosie Mac, bazı pozlarında , Avşar'ın 20'li yaşlarındaki görüntüsünü öylesine hatırlatıyor ki şaşırmamak mümkün değil.
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Beren Saat ve Belçim Bilgin'den özel fotoğraflar!
Dostlukları 15 yıla dayanan Beren Saat ile Belçim Bilgin, yılda dört kez yayımlanan Magnet Quarterly dergisi için objektif karşısına geçti.
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Yakın arkadaş olan iki oyuncu Serkan Şedele’nin objektifine böyle yansıdı. Bilgin ve Saat dergi için bir de birbiriyle röportaj yaptı. Beren Saat sohbet sırasında şu sözleriyle dikkat çekti:
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“Hayat bize hep birbirimiz üzerinden madalyonun öteki yüzünü deneyimleme fırsatı da verdi. Sen daha erken aile tercihinde bulundun, ben hep kariyer tercihinde bulundum. Madalyonun öbür yüzünü yaşasak ne deneyimlerdik tecrübesini hayat bize yaşatmış oldu.”
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Doutzen Kroes - Burcu Biricik
Oyuncu Burcu Biricik'in ikizi çıktı! Sarışın güzelin hayranları oyuncuyu dünyaca ünlü Victoria's Secret meleği Doutzen Kroes'e benzetti.
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Saçından göz rengine, gülüşünden yüz şekline kadar her şeyiyle birbirine benzetilen Hollandalı 33 yaşındaki mankenle 28 yaşındaki oyuncu için sosyal medyada önceki gün anket başlatıldı.
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Anketten ikilinin adeta birbirinin kopyası olduğu sonucu çıktı.
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Hasan Şaş - Alper Kul
Oyuncu Alper Kul yıllar sonra başından geçen bir anıyı sevenleriyle paylaştı.
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Oyuncu Alper Kul 'Hadi Be' programında eski futbolcu Hasan Şaş ile ilgili itirafta bulundu:"Beni Hasan Şaş'a benzetiyorlar. Bozcaada’daki bir otelde Hasan Şaş diye ağırladılar. Kapıda karşılandım, izzet-i ikramda bulundular, el üstünde tuttular. En son "Hasan değilim, Alper'im" deyince bozuldular. Ama her şeyi yedim."
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İrem Derici ve Nuray Hafiftaş
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Özge Özpirinçci - Aslı Bekiroğlu
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Nebahat Çehre - Evrim Alasya
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Hande Subaşı - Saadet Işıl Aksoy
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Çağlar Ertuğrul - Jake Gyllenhaal
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Melis Birkan - Sevinç Gürsen Akyıldız
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Aylin Kontente - Aylin Kabasakal
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Zeyno Günenç - Esra İçöz
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Zeynep Casalini - Sertab Erener
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Ceyda Düvenci - Esra Harman
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Jane Levy - Emma Stone
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Joseph Morgan - Kıvanç Tatlıtuğ
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İlk bakışta Claudia Schiffer ile Brigitte Bardot'unn gençlik hallerini ayırmak mümkün görünmüyor. Sağdaki Bardot'nun gençlik yıllarına ait bir poz. Soldaki ise Schiffer'ın 20'li yaşlarından bir görüntü.
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Bardot (solda) ile Claudia Schiffer benzerliğini vurgulayan bir başka poz daha.
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Bardot'nun daha genç bir benzeri de var. Model Georgia May Jagger (solda) ayrık dişlerine kadar Bardot'nun kopyası gibi.
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Will Ferrell - Chad Smith
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Terry Serpico - Anthony Michael Hall
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Özge Özberk - Sevinç Erbulak
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Nehir Erdoğan - Funda Eryiğit
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Christy Turlington - Jessica Biel
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Eva Mendes'in endamı sinemanın efsane yıldızlarından Sophia Loren'e benzetiliyor.
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Ralph Fİennes - Bradley Cooper
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Bir dönem Scarlett Johansson, öylesine benziyordu ki Marilyn Monroe'ya.
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Kate Middleton, gelinliği içinde bir dönemin zarafet kraliçesi Grace Kelly'ye benzetilmişti.
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Belki kendi öz kızları bile Monako Prensesi Kelly'ye böylesine benzetilmedi.