Hadid kardeşlerin babası İstanbul’da! Şaşırtan benzerlik...

KIZI BİLE BU KADAR BENZEMİYOR Boşuna dememişler "insan insana benzer" diye...Üstelik bu konuda zamanın da herhangi bir etkisi yok. Gösteri dünyasının bazı genç ünlüleri özellikle bazı anlarda, bazı pozlarında tecrübeli meslektaşlarına öylesine benziyorlar ki! Bunun son örneğini de Rosie Mac sergiledi. Her ne kadar farklı coğrafyalarda yaşasalar da 23 yaşındaki Mac'in 57 yaşındaki Hülya Avşar'ın gençlik yıllarına olan benzerliği şaşırtıcı.