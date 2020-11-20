'Hadi Yine İyisin Tayfun' şimdi ne yapıyor?

Tayfun Duygulu, hiç şüphesiz 90’lı yıllarda Türkçe sözlü pop müziğe damgasını vurmuş isimlerden... Sanatçı, şarkı isimlerinin sanatçıların lakabı olduğu o efsane dönemde “Hadi Yine İyisin Tayfun” olarak hafızamıza kazındı. Usta müzisyenlerin olduğu bir aileden gelen Duygulu’yla dünden bugüne müzikle bağını konuştuk.
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1
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90’lar, Türk pop müziğinin altın yılları... Televizyonda klibi dönen her şarkıcı şimdinin deyimiyle birer yıldıza dönüşüyor. Albümler milyonlarca satıyor, kliplerdeki hareketler birer akıma dönüşüyor. Sanatçıların sokakta yürüyemediği ve ulaşılmaz da olduğu yıllar. Tayfun Duygulu, 1993 yılında ilk albümü “Tayfun’93”ü müzikseverlerin beğenisine sunuyor ve ilk klip “Hadi Yine İyisin” şarkısına geliyor. Sanatçı, ilk kasetinin kapağındaki fotoğrafta elinde saksafon ve deri ceketiyle New York’taki bir caz kulübünden çıkmış gibi...
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Tayfun Duygulu, müzik ile bağının başlangıcını şöyle anlatıyor: “Adeta müziğin içine doğdum... Annemin karnındayken babamın orkestrasını dinlermişim. Dedem Zeki Duygulu ve babam Erol Duygulu, önemli müzisyenlerdi. Hatta dedem ülkenin en önemli 5 bestekarından biri olarak gösterilir.
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Dedemin TRT’nin radyo repertuarında 900’ü aşan bestesi bulunuyor. TRT’nin ilk caz orkestrası olan Duygulu Orkestrası’nı da ailem kurdu. 9 yaşındayken ilk enstrümanımı elime alıyorum. Alto sonrasında soprano saksafon... Üç yıl viyola çaldıktan sonraki 6 yıl da rutin piyano eğitimi aldım. Ardından klarnet bölümüne geçiş yaptım, 8 yıl da bu enstrümanı çaldım. 10 yıl boyunca da TRT İstanbul Caz Orkestrası’nda yer aldım.”
Sanatçı, 1989 yılında ise özgün müzik yapan Yeni Türkü grubuna dahil olup klarnet ve saksafon çalıyor. Duygulu, solo kariyerinin başlangıcını yapacak grupla 3 yıla yakın çalışıyor: “Yeni Türkü ile çalışmaya başladığım ilk yıl ilk Altın Kelebek’imizi aldık ardından 91 yılında ikinci Altın Kelebek geldi.
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Aynı yıl Mimar Sinan Üniversitesi’nde Batı müziği eğitimi aldığım için dışarıdan işlerde çalışmamız istenmiyordu. Ben de gruptan ayrılmak zorunda kaldım. Okurken, ek iş olarak da ‘enstrümanist’ olduğumdan stüdyo müzisyenliği yapmaya başladım. Çok yönlü olabilmiş ender müzisyenlerdenim.
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Birçok albümde enstrüman çalarak yer aldım. Nilüfer, Candan Erçetin, Yıldız Tilbe, Vedat Sakman, Ezginin Günlüğü, Zuhal Olcay gibi... Grup Merdiven’in ‘Akdeniz Akşamları’ şarkısının olduğu albümünde çaldım. Hatta Tarkan’ın ilk albümü ‘Yine Sensiz’de de yer aldım. O sırada ilk albümümü yapmam için Emre Plak’tan teklif aldım. ‘Tayfun’93’ün ilk klibi de ‘Hadi Yine İyisin’e Barış Manço ve Lale Manço yönetmenliğiyle çekildi.”
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“Dedemin Şarkıları” projesini gerçekleştireceğim
51 yaşındaki Tayfun Duygulu, eşi Bella ile İstanbul-Çeşme arası bir yaşam sürüyor. En son 10 yıl önce “İstanbul” albümünü çıkaran sanatçı, dedesinin eski bestelerinden oluşacak özel bir çalışma yapmaya hazırlandığını söylüyor. Uzun süren sessizliğini ise şöyle açıklıyor: “Aslında sessiz olduğumu düşünmüyorum. 90’lar performanslarımız devam ediyor.
Müzisyenliğin yanında iş dünyasında da varım. Rus bir şirketin danışmanlığını üstleniyorum. Ayrıca Çeşme’de ortak olduğum bir mekan var. Hiç ortada olmadığım halde günde 128 bin tık alan bir internet sitesine sahiptim. Ama kapattım. 4 milyona yakın bir kitlemin olduğuna inanıyorum. Yakında da dinleyicilerime yeni şarkılar sunmaya hazırlanıyorum.
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Karantina döneminde 180 şarkıma, 12 daha ekledim. Tarzım da biraz farklılaştı. Planladığım projelerim var. Birinde yeğenim Kaan Duygulu’yla eski ve yeni şarkıları birleştiriyoruz. Başka bir projemde de; dedemin klasikleşmiş ‘Yaralı Ceylanım’, ‘Fosforlu Cevriye’, ‘Bodrum Hakimi’ gibi eserlerini Türk sanat musikisinin değerli sanatçıları ve ayrıca gençlerle seslendireceğim. Bunun da adı ‘Dedemin Şarkıları’ olacak. Ayrıca başka bir işte de DJ Özgür Adıgüzel’le house şarkılar ortaya çıkaracağız.”
Sanatçı, eski eşinden olan 10 yaşındaki Milas ve 13 yaşındaki Cansın adındaki oğullarının başka meslekleri tercih edeceklerini söylüyor: “Annelerinin yanında Antalya’da yaşayan iki oğlum da müzikle ilgili. Biri aşçı, diğeri de bilgisayar yazılımcısı olmak istiyor.”
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Gerdan kırma hareketi Barış Manço’dan
Tayfun Duygulu, “Hadi Yine İyisin” klibindeki gerdan kırma hareketiyle de hafızalara kazındı. Sanatçı, o hareketin çıkışını ise şöyle anlatıyor: “90’lı yıllarda Gaye Sökmen Ajans’ta modellik yapıyordum. Sait Sökmen’in de dans grubunda yer alıyordum. Bundan kaynaklı klibin dans koreografisini ben yaptım. Klipte Ayça İnci, Eylem Çeliker ve Alkış Peker danslarıyla bana eşlik etti. Bir sahnede yönetmen Barış Abi (Manço) arabasına oturmamı söyledi. Arabanın içinde müzik çalarken kafamla ritim tutmaya başladım.
Barış Abi, o sırada çekim yaparken ‘saçını düzelt’ dedi. Ben de saçımı düzeltirken hafif bir gerdan kırma hareketi oldu. Kurguda o hareketi atmadılar ve o meşhur gerdan kırma böyle ortaya çıktı.”
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Tarkan eski dost Kayahan büyük usta
* Kerim Tekin: Dost gibi dost ve dürüstlük. Aynı zamanda da iç burukluğu. Ruhuma en yakın arkadaşımdı. “Kar Beyaz” şarkısını Nilüfer’in seslendirmesi için yazmıştım ve sonrasında kendim okumaya karar verdim. Ama Kerim şarkıyı çok beğendi ve istedi. Sesine de yakıştı. Demek ki onun kaderiymiş.
* Barış Manço: Latifeyle “Benim yerimi sen alacaksın galiba” derdi. Ben de çok hoş anıları olan, hayatımda yer etmiş, programına çıktığım, ilk klibimi çekmiş biri. Türklüğün dünyadaki timsali.
* Nilüfer: Çok değerli ve muhteşem bir ses. Tam bir İngiliz asilzade kadınları gibidir... Çok keyifli sohbetlerimiz ve anılarımız oldu. O da birkaç okulumdan biri.
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* Tarkan: İlk albümünde çaldım. Güzel sesli, iyi yorumcu, iyi kalpli, eski dost. Gönül çok isterdi ki dünyaya beraber bir şeyler bırakabilmiş olmak.
* Kayahan: Büyük usta ve 4-5 okulumdan biri... Yerini dolduramayacağız eserler bırakmıştır. 5 buçuk yıl boyunca detaylı bir şekilde “iyi bir besteci ve söz yazarı nasıl olunur”u ondan öğrendim. Çok sevdiğim bir müzik stili yarattı. Çok değerlidir.
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Genç kızların sevgilisi
Tayfun Duygulu’ya, “İlk kez ünlü olduğunuzu nasıl anladınız? Sokakta hayranlarınız nedeniyle artık yürüyemez duruma geldiğinizde mi?” diye soruyorum. Sanatçının cevabı ise şöyle oluyor: “Yeni Türkü’de çalmaya başladığım andan itibaren zaten sokakta yürüyemez olmuştum. Beni görenler ‘Telli telli’ diye bağırıyorlardı. Taksiye binmek durumunda kalıyordum. Altın Kelebek aldıktan sonra da tanınmaya başlamıştım. Hatta ilk albümüm çıktığında müzikseverlerden eleştiriler aldım. ‘Neden pop müziğe geçtiniz? Sizi ‘enstrümanist’ olarak farklı bir mecrada görmek istiyoruz’ diyenler oldu.
12
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Türkiye’de saksafonuyla star olabilen tek kişiyim. Benden sonra böyle birinin geldiğinden de emin değilim. Birçok tarzda birçok şey yapmanın keyfini sürdüm. İlk albümüm çıktıktan 6 ay sonra Gülhane Şenlikleri’nde İbrahim Tatlıses’le sahne aldım. Sonra beni genç kızların sevgilisi ilan ettiler. Dergi ve gazeteler ‘90’ların megastarı’ diye başlıklar atıyordu. ‘Şu an megastar kimse, o zaman o konumda sizdiniz’ diyorlar. Ben sindirilmiş bir sanatçı kariyerine sahibim. Ailemden dolayı sanat çevresinin içinden geliyorum. Dedem Müzeyyen Senar’a el vermiş biridir.”