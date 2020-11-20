'Hadi Yine İyisin Tayfun' şimdi ne yapıyor?

Tarkan eski dost Kayahan büyük usta * Kerim Tekin: Dost gibi dost ve dürüstlük. Aynı zamanda da iç burukluğu. Ruhuma en yakın arkadaşımdı. “Kar Beyaz” şarkısını Nilüfer’in seslendirmesi için yazmıştım ve sonrasında kendim okumaya karar verdim. Ama Kerim şarkıyı çok beğendi ve istedi. Sesine de yakıştı. Demek ki onun kaderiymiş.



* Barış Manço: Latifeyle “Benim yerimi sen alacaksın galiba” derdi. Ben de çok hoş anıları olan, hayatımda yer etmiş, programına çıktığım, ilk klibimi çekmiş biri. Türklüğün dünyadaki timsali.



* Nilüfer: Çok değerli ve muhteşem bir ses. Tam bir İngiliz asilzade kadınları gibidir... Çok keyifli sohbetlerimiz ve anılarımız oldu. O da birkaç okulumdan biri.