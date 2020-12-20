Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı nişanlandı

2017 yılından beri Nazlı Kayı (27) ile aşk yaşayan iş insanı Hacı Sabancı (33) geçtiğimiz haftalarda Kayı'ya evlenme teklif etmişti.
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2017 yılından beri birlikte olan Nazlı Kayı ile Hacı Sabancı, nişanlandı. İş insanının annesi Arzu Sabancı, mutlu haberi Instagram hesabından duyurdu.
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NAZAR DEĞMESİN
Arzu Sabancı, müstakbel gelini ve oğlunun baş harflerinin yer aldığı fotoğrafı Bursa'yı etiketleyip, nazar boncuğu emojisi koyarak duyurdu. Çiftin, pandemi sonrası evleneceği konuşuluyor.
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Hacı Sabancı, geçtiğimiz haftalarda üç yıldır aşk yaşadığı Nazlı Kayı'ya romantik bir akşam yemeğinde, tektaş yüzükle evlilik teklif etmişti.
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Bu teklif karşısında gözyaşlarına hakim olamayan Nazlı Kayı, “Evet” diyerek, Sabancı ile evliliğe ilk adımı atmıştı.
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İSTEMEYE GİTTİ
Hacı Sabancı, Nazlı Kayı'yı Bursa'da yaşayan ailesinden istemeye gitti.
Sabancı'ya sınırlı sayıda aile üyesi ve arkadaşlarının da eşlik ettiği öğrenildi.
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Aslında Hacı Sabancı, sevgilisi Nazlı Kayı'yı geçtiğimiz aylarda ailesinden istemeye gidecekti. Ancak Nazlı Kayı'nın 70 yaşındaki dedesi Mustafa Sertkaya'nın hayatını kaybetmesi kız isteme merasiminin ertelenmesine neden olmuştu.
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Evlilik konusunda ser verip sır vermeyen Hacı Sabancı-Nazlı Kayı çiftinin pandemi sonrası evleneceği konuşuluyor.
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AİLECE İLK FOTOĞRAF
Öte yandan Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı'dan ilk aile pozu geldi. Yılbaşı yemeği için ailece bir araya gelen Sabancılar bu anları ölümsüzleştirmeyi ihmal etmediler.
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Hakan, Kerim ve Hacı Sabancı ile birlikte kameraya poz veren Nazlı Kayı, fotoğraf karesini 'Yeni yıl' notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.