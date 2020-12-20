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Hürriyet
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Haber Giriş: 20 Aralık 2020 - 09:26 | 

Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı nişanlandı

2017 yılından beri Nazlı Kayı (27) ile aşk yaşayan iş insanı Hacı Sabancı (33) geçtiğimiz haftalarda Kayı'ya evlenme teklif etmişti.

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2017 yılından beri birlikte olan Nazlı Kayı ile Hacı Sabancı, nişanlandı. İş insanının annesi Arzu Sabancı, mutlu haberi Instagram hesabından duyurdu.

2NAZAR DEĞMESİN
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NAZAR DEĞMESİN

Arzu Sabancı, müstakbel gelini ve oğlunun baş harflerinin yer aldığı fotoğrafı Bursa'yı etiketleyip, nazar boncuğu emojisi koyarak duyurdu. Çiftin, pandemi sonrası evleneceği konuşuluyor.

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Hacı Sabancı, geçtiğimiz haftalarda üç yıldır aşk yaşadığı Nazlı Kayı'ya romantik bir akşam yemeğinde, tektaş yüzükle evlilik teklif etmişti.

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Bu teklif karşısında gözyaşlarına hakim olamayan Nazlı Kayı, “Evet” diyerek, Sabancı ile evliliğe ilk adımı atmıştı.

5İSTEMEYE GİTTİ
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İSTEMEYE GİTTİ

Hacı Sabancı, Nazlı Kayı'yı Bursa'da yaşayan ailesinden istemeye gitti.

Sabancı'ya sınırlı sayıda aile üyesi ve arkadaşlarının da eşlik ettiği öğrenildi.

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Aslında Hacı Sabancı, sevgilisi Nazlı Kayı'yı geçtiğimiz aylarda ailesinden istemeye gidecekti. Ancak Nazlı Kayı'nın 70 yaşındaki dedesi Mustafa Sertkaya'nın hayatını kaybetmesi kız isteme merasiminin ertelenmesine neden olmuştu.

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Evlilik konusunda ser verip sır vermeyen Hacı Sabancı-Nazlı Kayı çiftinin pandemi sonrası evleneceği konuşuluyor.

8AİLECE İLK FOTOĞRAF
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AİLECE İLK FOTOĞRAF

Öte yandan Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı'dan ilk aile pozu geldi. Yılbaşı yemeği için ailece bir araya gelen Sabancılar bu anları ölümsüzleştirmeyi ihmal etmediler.

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Hakan, Kerim ve Hacı Sabancı ile birlikte kameraya poz veren Nazlı Kayı, fotoğraf karesini 'Yeni yıl' notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

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