Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı evleniyor... İşte detaylar!

İSTEMEYE GİTTİ SnobMagazin'in haberine göre; Hacı Sabancı, Nazlı Kayı'yı Bursa'da yaşayan ailesinden istemeye gitti.



Sabancı'ya sınırlı sayıda aile üyesi ve arkadaşlarının da eşlik ettiği öğrenildi.