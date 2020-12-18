Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı evleniyor... İşte detaylar!
2017 yılından beri Nazlı Kayı (27) ile aşk yaşayan iş insanı Hacı Sabancı (33) geçtiğimiz haftalarda Kayı'ya evlenme teklif etmişti. Sabancı'dan sürpriz bir hamle geldi.
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Hacı Sabancı, geçtiğimiz haftalarda üç yıldır aşk yaşadığı Nazlı Kayı'ya romantik bir akşam yemeğinde, tektaş yüzükle evlilik teklif etmişti.
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Bu teklif karşısında gözyaşlarına hakim olamayan Nazlı Kayı, “Evet” diyerek, Sabancı ile evliliğe ilk adımı atmıştı.
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İSTEMEYE GİTTİ
SnobMagazin'in haberine göre; Hacı Sabancı, Nazlı Kayı'yı Bursa'da yaşayan ailesinden istemeye gitti.
Sabancı'ya sınırlı sayıda aile üyesi ve arkadaşlarının da eşlik ettiği öğrenildi.
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Aslında Hacı Sabancı, sevgilisi Nazlı Kayı'yı geçtiğimiz aylarda ailesinden istemeye gidecekti. Ancak Nazlı Kayı'nın 70 yaşındaki dedesi Mustafa Sertkaya'nın hayatını kaybetmesi kız isteme merasiminin ertelenmesine neden olmuştu.
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Evlilik konusunda ser verip sır vermeyen Hacı Sabancı-Nazlı Kayı çiftinin pandemi sonrası evleneceği konuşuluyor.
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AİLECE İLK FOTOĞRAF
Öte yandan Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı'dan ilk aile pozu geldi. Yılbaşı yemeği için ailece bir araya gelen Sabancılar bu anları ölümsüzleştirmeyi ihmal etmediler.
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Hakan, Kerim ve Hacı Sabancı ile birlikte kameraya poz veren Nazlı Kayı, fotoğraf karesini 'Yeni yıl' notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.