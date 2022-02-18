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Hacı Bayram Veli (Molla Numan) kimdir? Aşkın Yolculuğu’nun Molla Numan’ı Burak Sevinç hakkında bilgiler

#Hacı Bayram Veli#Molla Numan#Burak Sevinç

Hacı Bayram Veli Aşkın Yolculuğu dizisinde Molla Numan karakteri merak edilen isimlerden biri oldu. Cuma akşamları ekrana gelen dizide Molla Numan’a yani Hacı Bayram Veli’ye en son Kırmızı Oda dizisinde rol alan Burak Sevinç hayat veriyor. Peki, Hacı Bayram Veli (Molla Numan) kimdir? Burak Sevinç kaç yaşında?

1/4Hacı Bayram Veli (Molla Numan) kimdir Aşkın Yolculuğu’nun Molla Numan’ı Burak Sevinç hakkında bilgiler

Anadolu topraklarında doğup büyüyen bir Türk mutasavvıfı tarafından kurulmuş ilk tarikat olan Bayramiyye’nin pîri Hacı Bayrâm-ı Veli’nin hayatının anlatıldığı Hacı Bayram Veli Aşkın Yolculuğu dizisinde rol alan Burak Sevinç 1985 doğumludur. İşte Burak Sevinç ve Hacı Bayram Veli hakkında bilgiler

2/4BURAK SEVİNÇ KİMDİR

BURAK SEVİNÇ KİMDİR?

Burak Sevinç, 1985 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Lisansını Yıldız Teknik Üniversitesi'nde tamamladı. Kanun, ud, keman ve gitar çalan Burak Sevinç; 2012 yılında rol aldığı Babam İçin dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşadı. Yalan Dünya, Merhaba Hayat, Ben Onu Çok Sevdim, Kurtlar Vadisi Pusu ve Evli ve Öfkeli dizilerinde rol alan Burak Sevinç; asıl çıkışını Söz dişiyle yaptı. Bu dizide Fethi karakterini canlandırdı. Daha sonra Leke dizisinde Cem karakterine hayat verdi. Ünlü isim en son Kırmızı Oda dizisinde yer aldı.

3/4HACI BAYRAM VELİ KİMDİR

HACI BAYRAM VELİ KİMDİR?

Anadolu topraklarında doğup büyüyen bir Türk mutasavvıfı tarafından kurulmuş ilk tarikat olan Bayramiyye’nin pîri Hacı Bayrâm-ı Velî, XIV. yüzyılın ilk yarısında Orhan Gazi döneminde Ankara’da doğdu. Taşköprizâde, Mecdî Efendi, Sarı Abdullah Efendi ve İsmâil Hakkı Bursevî’nin verdiği bilgileri aktaran Bursalı Mehmed Tâhir’in risâlesi (Hacı Bayrâm-ı Velî, İstanbul 1329) ve Mehmed Ali Ayni’nin Bursalı Mehmed Tâhir’in eserindeki bilgileri aşmayan hacimli kitabı ile (Hacı Bayrâm-ı Velî, İstanbul 1343), Fuat Bayramoğlu’nun bu iki kitabı temel almakla birlikte daha çok Hacı Bayram ailesi adına vefatından sonra tesis edilen vakıflarla ilgili XVIII ve XIX. yüzyıl resmî belgelerini ihtiva eden ve dikkate değer bir gayret ürünü olan eseri (Hacı Bayram-ı Veli: Yaşamı-Soyu-Vakfı, I-II, Ankara 1983) dışında, hakkında kaynakların tenkidine dayalı ciddi bir çalışma yapılmamıştır. Hacı Bayrâm-ı Velî’ye dair yazılan diğer kitaplar bu eserlerdeki sınırlı bilgilerin tekrarından ibarettir.

Çocukluk ve gençlik dönemi hakkında bilgi bulunmayan Hacı Bayram’ın müderris olduğu tekrar edilmektedir.

Eski kaynaklarda Hacı Bayram’ın evliliği ve çocuklarına dair bilgi yoktur. Sadece Abdullah b. Veliyyüddin’in Menâkıb-ı Eşrefzâde’sinde (s. 35) Eşrefoğlu’nun Hacı Bayram’ın müridi ve halifesi olduğundan, Hacı Bayram’ın kızı Hayrünnisâ’yı onunla evlendirdiğinden bahsedilmektedir. Mir’âtü’l-ışk’taki, “Sultânım, şimdi evlâdı böyle demezler” (Erünsal, Ekrem Hakkı Ayverdi Hâtıra Kitabı, s. 302), ifadesinden Hacı Bayram’ın evlendiği ve çocukları olduğu anlaşılmaktadır.

4/4Hacı Bayram Veli (Molla Numan) kimdir Aşkın Yolculuğu’nun Molla Numan’ı Burak Sevinç hakkında bilgiler

Sade bir dille ve hece vezniyle yazılmış, vahdet neşvesini terennüm eden dört şiiri dışında Hacı Bayram’ın günümüze intikal eden eseri yoktur (şiirlerin karşılaştırmalı metinleri için bk. Mazıoğlu, s. 103-108). Ömer b. Mezîd tarafından 840’ta (1437) derlenen Mecmûatü’n-nezâir’deki Bayram mahlaslı dört nazîre gazeli Fuat Bayramoğlu bir hüküm belirtmeden kitabına almıştır (Hacı Bayram-ı Veli, II, 234-237). Hasibe Mazıoğlu, Hacı Bayrâm-ı Velî’nin bunları zâhir ilimleriyle uğraştığı sırada yazmış olabileceği görüşündedir (I. Hacı Bayram-ı Velî Sempozyumu Bildirileri, s. 109-113). Bu şiirlerin ve yine Fuat Bayramoğlu’nun çok muahhar bir dönemde tertiplenmiş bir cönkte bulup yayımladığı tasavvufî muhtevalı beş gazelin ona ait olması pek mümkün görünmemektedir (a.g.e., s. 39-49).

Hacı Bayram’a ait olduğu kaydıyla bazı yazma mecmualarda rastlanan (meselâ bk. Süleymaniye Ktp., Pertev Paşa, nr. 619, vr. 205a-206b; Hacı Mahmud Efendi, nr. 267, vr. 169b-172a), dil ve üslûbundan XVII. yüzyılda veya sonrasında yazıldığı anlaşılan iki mektup (çeviri yazı metinleri için bk. Bayramoğlu, II, 238-241) kesinlikle ona ait değildir.

Enîsî’nin Akşemseddin’in eserleri arasında zikrettiği (Menâkıb-ı Akşemseddin, s. 131), adı Hacı Bayram’ın bazı sözlerinin şerhi olduğu intibaını veren Şerh-i Akvâl-i Hacı Bayrâm-ı Velî adlı eser, Akşemseddin’in Ḥall-i Müşkilât adlı eserinin bazı bölümlerinden ibarettir.

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