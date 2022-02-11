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Hacı Bayram Veli kimdir, kaçıncı yüzyılda yaşadı? İşte Hacı Bayram Veli'nin hayatıyla ilgili bilgiler...

#Hacı Bayram Veli#Hacı Bayram Veli Kimdir#Hacı Bayram Veli Hayatı

TRT'nin sevilen yapımı “Aşkın Yolculuğu: Yunus Emre”nin ardından serinin ikinci dizisi olan Hacı Bayram-ı Veli'nin hayatının anlatıldığı “Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli” dizisi başladı. Tarihi diziyle birlikte Hacı Bayram Veli'nin hayatına dair bilgiler de bir kez daha gündeme geldi. Peki, Hacı Bayram Veli kimdir, kaçıncı yüzyılda yaşadı? İşte Hacı Bayram Veli'nin hayatıyla ilgili bilgiler...

1/3Hacı Bayram Veli kimdir, kaçıncı yüzyılda yaşadı İşte Hacı Bayram Velinin hayatıyla ilgili bilgiler...

Doğum ismi, Numan bin Ahmed, lâkâbı "Hacı Bayram"dır. Anadolu topraklarında doğup büyüyen bir Türk mutasavvıfı tarafından kurulmuş ilk tarikat olan Bayramiyye’nin pîri Hacı Bayrâm-ı Velî, XIV. yüzyılın ilk yarısında Orhan Gazi döneminde Ankara’da doğdu. Doğum tarihi, adı, ailesi ve hayatının diğer safhaları hakkında bilgi yoktur.

2/3Hacı Bayram Veli kimdir, kaçıncı yüzyılda yaşadı İşte Hacı Bayram Velinin hayatıyla ilgili bilgiler...

Bursalı Mehmed Tâhir, Abdülkādir b. Yûsuf el-İsfahânî’ye ait 1428-29 tarihli vakfiyede Hacı Bayram’ın adının “Kutbü’l-evliyâ eş-Şeyh el-Hâc Bayram b. Ahmed b. Mahmûd el-Ankaravî” olarak geçtiğini yazar. XVI. yüzyıl müelliflerinden Lâmiî Çelebi, Hacı Bayrâm-ı Velî’nin Ankara’da Çubuk suyu diye tanınan nehrin kenarındaki Solfasol (Zülfazl) köyünde doğduğunu, aklî ve şer‘î ilimleri tahsil ettiğini, Ankara’da müderrislik yaptığını, daha sonra Somuncu Baba’ya intisap ederek kemalâtın en yüksek derecesine ulaştığını, çok etkili olan sohbetinin bereketi sayesinde birçok kimsenin yüce mertebelere vâsıl olduğunu ifade ederek bunlardan yedi kişinin (Ömer Dede, Akbıyık, Baba Nahhâs, İnce Bedreddin, Kızılca Bedreddin, Selâhaddîn-i Bolevî, Muslihuddin Halife) adını sayar.

3/3Hacı Bayram Veli kimdir, kaçıncı yüzyılda yaşadı İşte Hacı Bayram Velinin hayatıyla ilgili bilgiler...

Mecdî, Lâmiî ve Taşköprizâde’deki bilgiye ek olarak Hacı Bayram’ın Ankara’da Melike Hatun’un yaptırdığı Kara Medrese’de müderris iken burayı terkedip Somuncu Baba’ya intisap ettiğini söyler. Hacı Bayram Veli Türbesi Hacıbayram Camisi'nin önündedir. Türbe iri ve kırmızı Ankara taşından yapılmıştır. Üst kısmı beyaz mermerlerle örtülmüş, kapısının kemeri ise renkli mermerlerle süslenmiştir. 1947 yılında aslına uygun bir şekilde onarılmıştır.

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