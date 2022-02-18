Hacı Bayram Veli Aşkın Yolculuğu dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir? Hacı Bayram-ı Veli Aşkın Yolculuğu oyuncu kadrosu

HACI BAYRAM-I VELİ AŞKIN YOLCULUĞU DİZİSİ KONUSU

Anadolu’da İslamiyet’in filizlenmesinde büyük emeği olan Hacı Bayram-ı Veli’nin “bildim, buldum, oldum” düsturunu işleyecek ve onun tasavvuf dünyasını ekranlara taşıyacak.



Kara Medrese'de sermüderrislik makamı boşalmıştır. Büyük önem arz aden makama Molla Sadreddin'in uygun gördüğü kişi Molla Numan'dır. Molla Sadreddin, Molla Numan’a bir emanet verir. Emaneti, Bursa'ya götürmesini ister. Bunu öğrenen Molla Rüstem o andan sonra yolda Molla Numan’a tuzak kurar. Molla Rüstem'in müridi olduğu Şeyh Murat ise Kara Medrese'yi eline almak ister. Bunun için çeşitli hilelere başvuracaktır. Molla Numan Kara Medrese mütevelli heyeti tarafından Bursa'daki Kelam Zümresine temsilci olarak yetkilendirilmiştir. Molla Sadreddin'den aldığı çok değerli bir emanet ile Bursa yoluna koyulan Molla Numan eşkıyaların saldırısına uğrar. Ağır yaralanan Molla Numan'ın yolu Peçenek boyu obasına düşecektir.