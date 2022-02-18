Hacı Bayram Veli Aşkın Yolculuğu dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir? Hacı Bayram-ı Veli Aşkın Yolculuğu oyuncu kadrosu

Hacı Bayram Veli Aşkın Yolculuğu dizisi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Hacı Bayram Veli Aşkın Yolculuğu dizisi bu akşam ikinci bölümü ile ekrana gelecek. Hacı Bayram-ı Veli Aşkın Yolculuğu dizisinde Molla Numan’a Burak Sevinç, Somuncu Baba’ya Hüseyin Soysalan, Ayşe Hatun’a Sena Çakır hayat veriyor.
Hacı Bayram-ı Veli Aşkın Yolculuğu dizisi oyuncuları arasında Burak Sevinç, Hüseyin Soysalan, Sena Çakır, Atakan Yarımdünya, Sinan Albayrak, Fırat Topkorur ve Kemal Başar gibi isimler yer alıyor.
Molla Numan – Burak Sevinç
Somuncu Baba – Hüseyin Soysalan
Abdal Murat – Atakan Yarımdünya
Mevlüt Bey – Sinan Albayrak
Ayşe Hatun – Sena Çakır
Molla Rüstem – Fırat Topkurur
Şeyh Murat – Kemal Başar
Sadreddin – Ayhan Önem
Anadolu’da İslamiyet’in filizlenmesinde büyük emeği olan Hacı Bayram-ı Veli’nin “bildim, buldum, oldum” düsturunu işleyecek ve onun tasavvuf dünyasını ekranlara taşıyacak.
Kara Medrese'de sermüderrislik makamı boşalmıştır. Büyük önem arz aden makama Molla Sadreddin'in uygun gördüğü kişi Molla Numan'dır. Molla Sadreddin, Molla Numan’a bir emanet verir. Emaneti, Bursa'ya götürmesini ister. Bunu öğrenen Molla Rüstem o andan sonra yolda Molla Numan’a tuzak kurar. Molla Rüstem'in müridi olduğu Şeyh Murat ise Kara Medrese'yi eline almak ister. Bunun için çeşitli hilelere başvuracaktır. Molla Numan Kara Medrese mütevelli heyeti tarafından Bursa'daki Kelam Zümresine temsilci olarak yetkilendirilmiştir. Molla Sadreddin'den aldığı çok değerli bir emanet ile Bursa yoluna koyulan Molla Numan eşkıyaların saldırısına uğrar. Ağır yaralanan Molla Numan'ın yolu Peçenek boyu obasına düşecektir.