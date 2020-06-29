Hac ücretleri ne zaman iade edilecek? Diyanet 2020 hac paralarının geri verileceğini açıkladı
Hac ücretleri ne zaman iade edilecek? Suudi Arabistan corona virüsü nedeniyle, bu yıl hac ibadetini sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tutacağını, yurt dışından hacı adayı kabul etmeyeceğini duyurdu. Açıklamanın ardından Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı. 2020 yılı hac kurasında kesin kayıt hakkı kazananlardan kayıt yaptıranların kura haklarının 2021'e kurasız devredileceğinin bildirildiği açıklamada, hacı adaylarının kesin kayıt ücretlerinin de iade edileceği ifade edildi. İşte, ayrıntılar.
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2020 Hac ibadetinin bu yıl yapılmama kararı sonrası, hac ücretleri gündeme geldi. Türkiye'den 2 milyon 298 bin 800 vatandaşın ön kayıt yaptırdığı hac ibadeti için Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan gelen açıklamada, "‘2020 yılı hac kurasında kesin kayıt hakkı kazananların ücretleri iade edilecektir. 2020 hac kurasında kesin kayıt hakkı kazanan ve kayıt yaptıranların hakları 2021'e kurasız devredilecektir.’ denildi. Hac ücretlerinin iade edileceği tarih henüz netleşmedi.
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HAC ÜCRETLERİNE ZAMAN GERİ VERİLECEK?
Diyanet İşleri Başkanlığından, 2020 yılı hac kurasında kesin kayıt hakkı kazananlardan kayıt yaptıranların kura haklarının 2021'e kurasız devredileceği, hacı adaylarının kesin kayıt ücretlerinin de iade edileceği bildirildi.
Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, İslam'ın 5 şartından biri olan hac ibadetini yerine getirebilmek için Türkiye'den 2 milyon 298 bin 800 vatandaşın ön kayıt yaptırdığı belirtildi.
Bu kapsamda, 9 Ocak 2020 tarihinde ön kayıt yaptıranlar arasından çekilen kura ile bu yıl hac ibadetini yerine getirecek 83 bin 430 kişinin isimlerinin belirlendiği kaydedilen açıklamada, 13 Ocak'tan itibaren hac ücretinin ilk taksiti alınarak kesin kayıtların yapıldığı anımsatıldı.
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Başkanlığın Kovid-19 salgını nedeniyle hac ibadetinin bu yıl yapılmama ihtimalini dikkate alarak 2'nci ve 3'üncü taksitleri ertelediğine işaret edilen açıklamada, "Diyanet İşleri Başkanlığımız gelişmeleri başından beri yakından takip etmiş, bu çerçevede başta Suudi Arabistan olmak üzere İslam ülkeleri ile istişarelerde bulunmuştur. Başkanlığımız şartların olumlu yönde düzelme ihtimalini dikkate alarak acele bir karar vermemiştir." ifadeleri kullanıldı.
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Suudi Arabistan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu yıl hac ibadetini sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tutacağını, yurt dışından hacı adayı kabul etmeyeceğini duyurduğu hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
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"Bu çerçevede, Bakanlıklar arası Hac ve Umre Kurulunca belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda, 2020 yılı hac kurasında kesin kayıt hakkı kazanan vatandaşlarımızdan kayıt yaptıranların kura hakları 2021 yılına kurasız olarak devredilecek, hacı adaylarının kesin kayıt ücretleri kendilerine iade edilecektir."
Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.