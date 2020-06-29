Hac ücretleri ne zaman iade edilecek? Diyanet 2020 hac paralarının geri verileceğini açıkladı

HAC ÜCRETLERİNE ZAMAN GERİ VERİLECEK? Diyanet İşleri Başkanlığından, 2020 yılı hac kurasında kesin kayıt hakkı kazananlardan kayıt yaptıranların kura haklarının 2021'e kurasız devredileceği, hacı adaylarının kesin kayıt ücretlerinin de iade edileceği bildirildi.



Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, İslam'ın 5 şartından biri olan hac ibadetini yerine getirebilmek için Türkiye'den 2 milyon 298 bin 800 vatandaşın ön kayıt yaptırdığı belirtildi.



Bu kapsamda, 9 Ocak 2020 tarihinde ön kayıt yaptıranlar arasından çekilen kura ile bu yıl hac ibadetini yerine getirecek 83 bin 430 kişinin isimlerinin belirlendiği kaydedilen açıklamada, 13 Ocak'tan itibaren hac ücretinin ilk taksiti alınarak kesin kayıtların yapıldığı anımsatıldı.