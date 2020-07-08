Hac para iadesi nasıl ve ne zaman yapılacak? Diyanet’ten hac ücret iadesi için açıklama

HAC ÜCRETLERİ NE ZAMAN VERİLECEK? 2021'de hacca gitme hakkından vazgeçenlere ise ödemiş oldukları ücretlerin tamamının iade edileceği ve bu kişilerin kazanmış olduğu kura katsayılarının gelecek yıllardaki kuraya dahil edileceği ifade edilen açıklamada, Hac ücret iadesinin ne zaman ve nasıl yapılacağına açıklık getirildi.



Ücret iadeleri, yapılan tercih sonunda alınacak 'Hac Ücret İade Belgesi' ve T.C. kimlik numarası ibraz edilmek kaydıyla 13 Temmuz 2020 tarihinden itibaren Albaraka Türk Katılım, Emlak Katılım, Kuveyt Türk Katılım, Türkiye Finans, Vakıf Katılım, Ziraat Katılım ve Ziraat bankaları aracılığıyla yapılacaktır. Kayıt ve ücret iade belge işlemleri, il ve ilçe müftülüklerinden, 'www.hac.gov.tr' adresindeki e-Devlet kimlik doğrulama sistemi veya hacı adayının istemesi halinde kayıtlı olduğu acente üzerinden yapılacak.