Hac para iadesi nasıl ve ne zaman yapılacak? Diyanet’ten hac ücret iadesi için açıklama
Corona virüsü vakaları nedeniyle Hac ziyaretlerine mart ayı itibariyle kısıtlama getirilmişti. Başvuruda bulunan binlerce hacı adayı, ücret iadesi konusuyla ilgili araştırma yapıyordu. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2020'de hac için kesin kayıt yaptıran hacı adaylarının 2021 için 'erteleme' veya 'vazgeçme' tercihinde bulunabileceğini duyurdu. Peki, hac para iadesi nasıl ve ne zaman yapılacak? İşte Diyanet’ten hac ücret iadesi için açıklama…
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Her yıl Suudi Arabistan’ı 2 milyon kişi ziyaret ediyordu ancak bu yıl Corona virüsü nedeniyle hac ziyaretleri yurt dışından gidecek kişilere kapatılmıştı. Haziran ve temmuz aylarında gerçekleşecek Hac ziyaretlerinin iptal olması ardından ücret iadeleri gündeme gelmişti. Hac ücret iadelerinin ne zaman ve nasıl yapılacağı belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada "2021'de hacca gitmekten vazgeçenlere ödedikleri ücretin tamamı, erteleyenlere ise 1000 riyal dışındaki miktarın iade edileceği” vurgulandı.
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Hac erteleme ve ücret iade işlemlerine ilişkin şu bilgilere yer verildi:
"2020'de kesin kayıt yaptıran hacı adayları, 2021'e haccı erteleme veya 2021'de hacca gitmekten vazgeçme tercihinde bulunabileceklerdir. 2021'e haccını ertelemek isteyenler, Suudi Arabistan'da yapılan muhtelif ön ödemeler, hacı adaylarına verilen ve verilecek eser ve malzeme temini, eğitim ve bilgilendirme, sağlık ve benzeri faaliyet ve hizmetler gereği yapılan hazırlıklara ilişkin harcamaların karşılığı olarak 2021 yılı hac organizasyonu için belirlenecek ücretlerden mahsup edilmek üzere kişi başı 1000'er Suudi Arabistan riyali (SAR) hacı adayının kayıt yaptırdığı organizasyona (Diyanet İşleri Başkanlığı veya TÜRSAB'a bağlı acenteler) ait hesaplarda bloke edilecek."
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HAC ÜCRETLERİ NE ZAMAN VERİLECEK?
2021'de hacca gitme hakkından vazgeçenlere ise ödemiş oldukları ücretlerin tamamının iade edileceği ve bu kişilerin kazanmış olduğu kura katsayılarının gelecek yıllardaki kuraya dahil edileceği ifade edilen açıklamada, Hac ücret iadesinin ne zaman ve nasıl yapılacağına açıklık getirildi.
Ücret iadeleri, yapılan tercih sonunda alınacak 'Hac Ücret İade Belgesi' ve T.C. kimlik numarası ibraz edilmek kaydıyla 13 Temmuz 2020 tarihinden itibaren Albaraka Türk Katılım, Emlak Katılım, Kuveyt Türk Katılım, Türkiye Finans, Vakıf Katılım, Ziraat Katılım ve Ziraat bankaları aracılığıyla yapılacaktır. Kayıt ve ücret iade belge işlemleri, il ve ilçe müftülüklerinden, 'www.hac.gov.tr' adresindeki e-Devlet kimlik doğrulama sistemi veya hacı adayının istemesi halinde kayıtlı olduğu acente üzerinden yapılacak.
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2021 yılı haccını ertelemek veya vazgeçmek isteyen hacı adayları müftülük veya acenteden aldıkları dilekçe örneklerini uygun şekilde doldurarak imzalayacaklar, grup halinde ertelemek isteyenler veya vazgeçenler olması halinde ise bütün grup üyelerinin imzaları alınarak müftülüklerde veya acentelerde muhafaza edilecek.