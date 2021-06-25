Hac iptal mi oldu, 2021 hac ücretleri ne zaman verilecek? Diyanet'ten hac başvurusu açıklaması
Hac 2021 iptal kararı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı yazıyla duyuruldu. Koronavirüs önlemleri kademeli olarak dünyada gevşetilirken, İslam’ın beş şartından biri olan hac farizasının bu yıl akıbeti belli oldu. Yapılan açıklamaya göre, 2021 yılına devredilen hacı adaylarının kayıt haklarının 2022 yılına aktarılmasına karar verildi. 2022 yılına kesin kayıt hakkı devredilen ancak hacca gitmekten vazgeçen hacı adaylarının ücretleri ise geri iade edilecek. Kutsal topraklara gitmek isteyen vatandaşlar hac ücretlerinin alınacağı tarih için yapılacak yeni açıklamayı beklemeye başladı. Peki, 2021 hac ücretleri ne zaman verilecek? İşte, ayrıntılar.
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Hac iptal mi oldu sorusunun yanıtı Diyanet'in yaptığı açıklama sonrası vatandaşların gündemine geldi.Suudi Arabistan hükümetinin, "Kovid-19 salgını nedeniyle 2021'de hac ibadetinin sadece ülke içinde yaşayan ve değişik milletlerden oluşan sınırlı sayıda Müslüman ile ifa edileceği açıklamasının ardından Diyanet'ten açıklama geldi. Yapılan açıklamada, hacı adaylarının ücretlerinin geri verileceği bildirildi. Ücretlerin yatırılacağı tarih ise henüz belli değil.
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BU YIL HAC OLACAK MI?
Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş başkanlığında toplandı.
Toplantıda, Suudi Arabistan hükümetinin, "Kovid-19 salgını nedeniyle 2021'de hac ibadetinin sadece ülke içinde yaşayan ve değişik milletlerden oluşan sınırlı sayıda Müslüman ile ifa edileceği ve yurt dışından hacı adayı kabul edilmeyeceği" yönündeki kararı üzerine Türkiye'den hac ibadeti için kayıt yaptıran hacı adaylarıyla ilgili konular görüşüldü.
Suudi Arabistan'ın verdiği karara göre bu yıl hac ibadeti olmayacak.
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HAC ÜCRETİ NE ZAMAN VERİLECEK?
Yapılan değerlendirmeler sonucunda, 2020'de kesin kayıt hakkı elde edip hac yapılamadığı için gerekli şartları yerine getirerek hakları 2021'e devredilen hacı adaylarının, hac ücretlerinden mahsup edilmek üzere daha önce hesaplarında bırakılan 1000'er riyalin 2022 yılı haccından mahsup edilmek üzere blokesinin devamı şartıyla kayıt haklarının 2022'ye devredilmesine karar verildi.
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Ayrıca, kesin kayıt hakkı 2022'ye devredilen hacı adaylarından hacca gitmekten vazgeçenler olması durumunda, ödenen ücretlerin tamamının iade edilmesi ve bu kişilerin kazanılmış kura kat sayıları ile gelecek yıllarda kuraya dahil edilmesi kararlaştırıldı. Ücretlerin yatırılacağı tarih hakkında Diyanet'ten ilerleyen günlerde açıklama yapılması bekleniyor.