Hac iptal mi oldu, 2021 hac ücretleri ne zaman verilecek? Diyanet'ten hac başvurusu açıklaması

BU YIL HAC OLACAK MI? Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş başkanlığında toplandı.



Toplantıda, Suudi Arabistan hükümetinin, "Kovid-19 salgını nedeniyle 2021'de hac ibadetinin sadece ülke içinde yaşayan ve değişik milletlerden oluşan sınırlı sayıda Müslüman ile ifa edileceği ve yurt dışından hacı adayı kabul edilmeyeceği" yönündeki kararı üzerine Türkiye'den hac ibadeti için kayıt yaptıran hacı adaylarıyla ilgili konular görüşüldü.



Suudi Arabistan'ın verdiği karara göre bu yıl hac ibadeti olmayacak.