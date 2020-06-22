Hac 2020 iptal mi oldu, bu yıl hac yapılacak mı? Suudi Arabistan'dan son dakika hac kararı
Hac 2020 iptal mi oldu? Koronavirüs pandemisi nedeniyle hac ibadetiyle ilgili Suudi Arabistan makamlarının vereceği karar beklenirken son dakika açıklama geldi. Dünya genelinde korona salgınında önlemler sürerken İslam’ın beş şartından biri olan hac farizasının bu yıl akıbeti belli oldu. Yapılan açıklamada Kovid-19 vaka sayısının 7 milyonu aştığı ve yarım milyona yakın insanın bu salgından yaşamını yitirdiğine dikkat çekildi. Bu yıl hac mevsiminin temmuz ayının sonunda başlaması bekleniyordu. İşte, 2020 hac ibadetiyle ilgili yapılan son dakika açıklama.
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Mart ayında COVID-19’un yükselişe geçmesi sonucu umre ziyaretleri iptal edilmişti. Salgın devam ederken, bu yıl hac ziyaretleriyle ilgili verilecek karar bekleniyordu. Her yıl Müslümanların kutsal toprakları ziyaret ettiği hac ibadetiyle ilgili AFP’ye konuşan bir Suudi yetkili, daha önce yaptığı açıklamada, “Karar en kısa sürede verilip, açıklanacak” demişti. Suudi Arabistan'tan yapılan son dakika açıklamaya göre, bu yıl yurt dışından hacı kabul edilmeyeceği duyuruldu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yaptığı açıklamada, "2020 yılında kura sonucu hacca gitmeye hak kazanan vatandaşlarımızın kura hakları korunacaktır" dedi.
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BU YIL HAC OLACAK MI?
Suudi Arabistan, Kovid-19 nedeniyle bu yıl hac ibadetini sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tutacağını yurt dışından hacı kabul etmeyeceğini duyurdu.
Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 180'den fazla ülkeye yayılan Kovid-19 vaka sayısının 7 milyonu aştığı ve yarım milyona yakın insanın bu salgından yaşamını yitirdiğine dikkat çekildi.
Dünya genelinde insanları salgına karşı koruyacak bir aşı veya etkili bir ilacın henüz bulunmadığı belirtilen açıklamada, sosyal mesafeyi koruma imkanlarının zor olduğu ortamlarda salgının hızla yayıldığı kaydedildi.
Açıklamada, kutsal toprakların misafirlerini korumak amacıyla daha önce umre ziyaretlerinin askıya alındığı ve bunun da tüm İslam ülkelerince memnuniyetle karşılandığı aktarıldı.
Bakanlık açıklamasında, Müslümanların sağlığını korumak amacıyla bu yıl yurt dışından hacı adaylarının kabul edilmeyeceği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Kovid-19 salgınının yayılmaya devam etmesi, kalabalık ortamlar ve uluslararası ulaşımın daha da riskli olması, küresel vaka sayılarının ciddi şekilde artması nedeniyle Hac ve Umre Bakanlığı, bu yıl hac ibadetini ülkede ikamet edenlerle sınırlı tutacaktır."
Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, bugüne kadar ülkede Kovid-19 nedeniyle 1267 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının ise 157 bin 612'ye ulaştığını açıklamıştı.
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DİYANET İŞLERİ BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Suudi Arabistan'ın hac kararıyla ilgili açıklama yaptı. Erbaş, "2020 yılında kura sonucu hacca gitmeye hak kazanan vatandaşlarımızın kura hakları korunacaktır" dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Suudi Arabistan’ın Covid-19 nedeniyle bu yıl yurt dışından hacı adayı kabul edilmeyeceğini duyurmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “Suudi Arabistan, Covid-19 salgını nedeniyle bu yıl hac ibadetinin sadece ülke içinde yaşayan ve farklı milletlerden oluşan sınırlı sayıda Müslümanla yapılacağını, yurt dışından hacı kabul edilmeyeceğini duyurmuştur. Diyanet İşleri Başkanlığımız gelişmeleri yakından takip etmektedir. 2020 yılında kura sonucu hacca gitmeye hak kazanan vatandaşlarımızın kura hakları korunacaktır. Konuyla ilgili ayrıntılı açıklama yarın Başkanlığımız tarafından kamuoyuyla paylaşılacaktır” ifadelerini kullandı.
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UMRE ZİYARETLERİ İPTAL OLMUŞTU
Geçen mart ayında COVID-19’un yükselişe geçmesi sonucu umre iptal edilmişti. AFP’ye konuşan bir Suudi yetkili, “Karar en kısa sürede verilip, açıklanacak” demişti. Karara göre, bu yıl hac ziyaretleri sadece Suudi Arabistan'da yaşayanlarla sınırlı tutacak.
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Bu yıl hac mevsiminin temmuz ayının sonunda başlaması bekleniyordu. Geçen yıl 2.5 milyon Müslüman, hac ibadeti için kutsal topraklara gitmişti.