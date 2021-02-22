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Dünya
AA
Haber Giriş: 22 Şubat 2021 - 21:07 | 

Haber gündeme bomba gibi düştü! 'Palyaço' dedi ve resmen meydan okudu

İran lideri Ali Hamaney, nükleer programdan geri adım atmayacaklarını ve uranyumu da yüzde 60 zenginleştirecek kadar ileri gideceklerini belirtti. Öte yandan Hamaney, İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu'nun İran karşıtı açıklamalarına sert tepki gösterdi. Hamaney, "Uluslararası Siyonist palyaço (Netanyahu) sürekli 'İran'ın nükleer silah elde etmesine izin vermeyeceğiz' diyor. Ona şu söylenmeli: İran, nükleer silah elde etme kararı alırsa ne kendisi ne de onun büyükleri buna engel olabilir. İran, dini açıdan kitle imha silahlarını yasak görüyor." ifadelerini kullandı.

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Hamaney'in ofisinden yapılan açıklamaya göre, Uzmanlar Meclisi üyeleriyle bir araya gelen İran lideri, nükleer anlaşma, ABD yaptırımları ve uranyum zenginleştirme programıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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İran'ın nükleer kapasitesini ihtiyaç duyduğu kadar arttıracağını ve uranyumu zenginleştirmede yüzde 20 seviyesinde kalmayacağını kaydeden Hamaney, "İran, nükleer meselede geri adım atmayacak. İran, ihtiyacına göre ve ülke çıkarlarının gerektirdiği şekilde uranyumu yüzde 60 zenginleştirecek kadar da ileri gidecektir." ifadelerini kullandı.

3BATININ İRANA YÖNELİK AÇIKLAMALARI KİBİRLİ, TALEPKÂR VE İNSAFSIZ
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BATI'NIN İRAN'A YÖNELİK AÇIKLAMALARI "KİBİRLİ, TALEPKÂR VE İNSAFSIZ"

ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın İran ile ilgili açıklamalarını "kibirli, talepkâr ve insafsız" olarak nitelendiren Hamaney, "Batılılar, nükleer silah peşinde olmadığımızı çok iyi biliyor. Nükleer silah meselesi bahane. Onlar normal silahlara sahip olmamıza da karşılar. Çünkü İran'ın güçlenmesini istemiyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

4PALYAÇO BENZETMESİ
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PALYAÇO BENZETMESİ

Hamaney, İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu'nun İran karşıtı açıklamalarına ilişkin ise şunları kaydetti:"Uluslararası Siyonist palyaço (Netanyahu) sürekli 'İran'ın nükleer silah elde etmesine izin vermeyeceğiz' diyor. Ona şu söylenmeli: İran, nükleer silah elde etme kararı alırsa ne kendisi ne de onun büyükleri buna engel olabilir. İran, dini açıdan kitle imha silahlarını yasak görüyor."

5HÜKÜMET VE MECLİSE İKİ SESLİLİĞE YOL AÇMAYIN UYARISI
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HÜKÜMET VE MECLİSE "İKİ SESLİLİĞE YOL AÇMAYIN" UYARISI

Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) kapsamında uygulanan Ek Protokol'den ayrılmayı öngören ve "Yaptırımların Kaldırılması ve İran Ulusunun Çıkarlarının Korunması için Stratejik Eylem Planı" adı verilen yasanın iyi olduğunu ve ciddiyetle uygulanması gerektiğini ifade eden Hamaney, hükümet ve Meclisten bu konuyla ilgili anlaşmazlığı çözmelerini ve iki sesliliğe yol açmamalarını istedi.

6İRANDA ONAYLANAN NÜKLEER YASA
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İRAN'DA ONAYLANAN "NÜKLEER YASA"

Muhafazakarların çoğunlukta olduğu İran Meclisi, nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'nin 27 Kasım 2020'de öldürülmesinden kısa süre sonra nükleer faaliyetleri hızlandırmayı hedefleyen "Yaptırımların Kaldırılması ve İran Ulusunun Çıkarlarının Korunması için Stratejik Eylem Planı" yasasını çıkarmıştı.

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İran Atom Enerjisi Kurumunun uranyumu en az yüzde 20 zenginleştirmeye başlamasını ve düşük düzeyli zenginleştirilmiş uranyum stoklarını artırmasını zorunlu kılan yasa, nükleer anlaşmanın taraflarının 21 Şubat'a kadar Tahran'ın bankacılık ilişkilerini ve petrol ihracatını normale döndürecek adımlar atmaması halinde, İran'ın NPT kapsamında 2016'dan bu yana gönüllü olarak uyguladığı Ek Protokol'den ayrılmasını gerektiriyor.

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Tahran yönetimi, Ek Protokol uyarınca, UAEA müfettişlerinin nükleer tesisleri istedikleri anda aniden denetlemelerine izin vermişti. İran'ın Ek Protokol'den ayrılması, Ajans müfettişlerinin denetimlerinin sınırlandırılacağı anlamına geliyor.

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