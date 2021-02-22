Haber gündeme bomba gibi düştü! 'Palyaço' dedi ve resmen meydan okudu

HÜKÜMET VE MECLİSE "İKİ SESLİLİĞE YOL AÇMAYIN" UYARISI Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) kapsamında uygulanan Ek Protokol'den ayrılmayı öngören ve "Yaptırımların Kaldırılması ve İran Ulusunun Çıkarlarının Korunması için Stratejik Eylem Planı" adı verilen yasanın iyi olduğunu ve ciddiyetle uygulanması gerektiğini ifade eden Hamaney, hükümet ve Meclisten bu konuyla ilgili anlaşmazlığı çözmelerini ve iki sesliliğe yol açmamalarını istedi.