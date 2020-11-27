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Haber Giriş: 27 Kasım 2020 - 13:29 | 

Orada evlenmişti: Babasının küllerini ziyaret etti

Ünlü oyuncu, mutlu gününde hayatını kaybeden babasının ebedi istirahatgahını çocuklarıyla birlikte ziyaret etti.

Mega News Agency, Backgrid USA

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O sırada çekilen fotoğrafını da sosyal medya hesabından paylaştı.

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Ünlü oyuncu Gwyneth Paltrow, 2003 yılında hayatını kaybeden babası yapımcı Bruce Paltrow'un küllerinin altına gömüldüğü ağacı ziyaret etti.  48 yaşındaki Paltrow'a, dedelerini tanıma şansı bulamayan iki çocuğu Apple ve Moses da eşlik etti.

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Bu ziyaretin yapıldığı günün önemi ise 26 Kasım'ın Bruce Paltrow'un doğum günü olmasıydı. Ünlü oyuncu paylaşımında "Bu 26 Kasım'da, bu ikisiyle birlikte babamın istirahatgahını ziyaret edebilme şansı buldum. Şükran Günü'nüz kutlu olsun. Hayatın inanılmaz inişleri ve çıkışları var. Belki de bütün bunları aynı anda hissetmek bir sanat" diye yazdı. 

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Paltrow, 2018'de ikinci eşi Brad Falchuk ile evlenirken, babasını da o güne dahil etmek için aynı ağacın bulunduğu mekanı tercih etmişti.

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Gwyneth Paltrow'un babası Bruce Paltrow, kanserle sürdürdüğü mücadelenin ardından geçirdiği kalp krizi nedeniyle ölmüştü.

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Aile, o sırada Gwyneth Paltrow'un 30'uncu doğum günü için Roma'da bulunuyordu. Gwyneth Paltrow'un annesi de bir dönemin ünlü yıldızlarında Blythe Danner.

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İlk evliliğini Chris Martin ile yapan Paltrow, bu evlilikten Apple ve Moses adını verdikleri iki çocuk sahibi oldu.Fakat çift uzun süren evliliğin ardından yollarını dostça ayırdı. Buna rağmen iyi ilişkilerini hala sürdürüyorlar.

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Chris Martin, bir süredir Dakota Johnson ile birlikte. Gwyneth Paltrow da eski eşinin yeni sevgilisiyle iyi geçiniyor.

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Paltrow, 2018 yılında ikinci eşi Brad Falchuk ile evlendi. Eski eşler Paltrow ve Martin, yeni eş ve sevgilileriyle birlikte çocuklarını da yanlarına alıp birlikte tatile çıkmışlardı.

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Bruce Paltrow,Hollywood'un önde gelen yapımcılarından biriydi.

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