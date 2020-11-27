Orada evlenmişti: Babasının küllerini ziyaret etti

Bu ziyaretin yapıldığı günün önemi ise 26 Kasım'ın Bruce Paltrow'un doğum günü olmasıydı. Ünlü oyuncu paylaşımında "Bu 26 Kasım'da, bu ikisiyle birlikte babamın istirahatgahını ziyaret edebilme şansı buldum. Şükran Günü'nüz kutlu olsun. Hayatın inanılmaz inişleri ve çıkışları var. Belki de bütün bunları aynı anda hissetmek bir sanat" diye yazdı.