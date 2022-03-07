Güzide Duran kimdir, kaç yaşında, nereli? Güzide Duran Aksoy ve eşi hakkında bilgiler

Bir dönem podyumlarının aranan ismi olan Güzide Duran, iş insanı Adnan Aksoy ile evliliğiyle birlikte Los Angeles'a yerleşmişti. Şimdilerde ise çiftin evliliğinin sona ereceği konuşulurken, hayatları da merak konusu oldu. Bu evlilikte iki çocukları olan ünlü çiftin, yakın zamanda ayrılacağı konuşuluyor. PEki, Güzide Duran kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Güzide Duran Aksoy'un hayatı...
Güzide Duran Aksoy, 4 Ağustos 1980 yılında Mersin'de doğmuştur. Eski model, sunucu ve oyuncu Güzide Duran, 1996 Best Model of Turkey birincisi olmuştur.
Güzide Duran 13 Nisan 2008 tarihinde iş adamı Adnan Aksoy ile evlendi. Selin adında bir kızı ve Emir adında bir oğlu bulunmaktadır.