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Güzide Duran kimdir, kaç yaşında, nereli? Güzide Duran Aksoy ve eşi hakkında bilgiler

#Güzide Duran Aksoy#Güzide Duran Kimdir#Güzide Duran Eşi

Eski manken Güzide Duran, son günlerde evliliği ile gündemde yer alıyor. Güzide Duran eşi Adnan Aksoy ile evlendikten sonra ABD'ye yerleşmişti. Los Angeles'tan gelen ve bir süredir Bodrum'da yaşamaya başlayan Güzide Duran hakkında bilgiler merak konusu oldu. Peki, Güzide Duran kimdir, kaç yaşında, nereli? Güzide Duran Aksoy ve eşi Adnan Aksoy hakkında merak edilenler...

1/3Güzide Duran kimdir, kaç yaşında, nereli Güzide Duran Aksoy ve eşi hakkında bilgiler

Bir dönem podyumlarının aranan ismi olan Güzide Duran, iş insanı Adnan Aksoy ile evliliğiyle birlikte Los Angeles'a yerleşmişti. Şimdilerde ise çiftin evliliğinin sona ereceği konuşulurken, hayatları da merak konusu oldu. Bu evlilikte iki çocukları olan ünlü çiftin, yakın zamanda ayrılacağı konuşuluyor. PEki, Güzide Duran kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Güzide Duran Aksoy'un hayatı...

2/3GÜZİDE DURAN KİMDİR

GÜZİDE DURAN KİMDİR?

Güzide Duran Aksoy, 4 Ağustos 1980 yılında Mersin'de doğmuştur. Eski model, sunucu ve oyuncu Güzide Duran, 1996 Best Model of Turkey birincisi olmuştur.

3/3Güzide Duran kimdir, kaç yaşında, nereli Güzide Duran Aksoy ve eşi hakkında bilgiler

Güzide Duran 13 Nisan 2008 tarihinde iş adamı Adnan Aksoy ile evlendi. Selin adında bir kızı ve Emir adında bir oğlu bulunmaktadır.

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#Güzide Duran Aksoy#Güzide Duran Kimdir#Güzide Duran Eşi