Güzide Duran kimdir, kaç yaşında, nereli? Güzide Duran Aksoy ve eşi hakkında bilgiler

Bir dönem podyumlarının aranan ismi olan Güzide Duran, iş insanı Adnan Aksoy ile evliliğiyle birlikte Los Angeles'a yerleşmişti. Şimdilerde ise çiftin evliliğinin sona ereceği konuşulurken, hayatları da merak konusu oldu. Bu evlilikte iki çocukları olan ünlü çiftin, yakın zamanda ayrılacağı konuşuluyor. PEki, Güzide Duran kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Güzide Duran Aksoy'un hayatı...