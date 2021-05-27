Güzellik salonları ne zaman açılıyor? İşte en son gelişmeler

Vakalardaki azalma devam ederse 1 Haziran’dan sonra restoran ve kafeler kişi sınırlamasıyla yeni normali karşılayacak. Haziran ayı için ilk doz aşılamada büyük bir aşama kaydedilmesi beklenirken, bu durum otomatik olarak 1 Haziran sonrası yasakları da etkileyecek. Bir diğer merak edilen husus ise güzellik salonlarının durumu. İşte, konuya dair ayrıntılar...