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Haber Giriş: 27 Mayıs 2021 - 12:45 |  

Güzellik salonları ne zaman açılıyor? İşte en son gelişmeler

Geçtiğimiz günlerde pek çok alanda normalleşme başladı ancak hâlâ sokak kısıtlaması ve restoranların açılması gibi konular için Kabine’den çıkacak kararlar bekleniyor. Kararlarda vaka sayısı önem kazanıyor. Vaka sayılarının daha da düşmesiyle normalleşme sürecine girilecek. Peki, güzellik salonları ne zaman açılıyor?

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1

Vakalardaki azalma devam ederse 1 Haziran’dan sonra restoran ve kafeler kişi sınırlamasıyla yeni normali karşılayacak. Haziran ayı için ilk doz aşılamada büyük bir aşama kaydedilmesi beklenirken, bu durum otomatik olarak 1 Haziran sonrası yasakları da etkileyecek. Bir diğer merak edilen husus ise güzellik salonlarının durumu. İşte, konuya dair ayrıntılar...

2

Nargile salonları, sinema salonları, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, internet kafeler, bilardo salonları, halı saha, yüzme havuzu ve spor salonları, hamam, sauna ve masaj salonları, lunaparklar ve tematik parklar 17 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında kapalı kalmaya devam edecek.

3

Normalleşmenin ikinci aşamasında AVM’ler, berberler, kuaförler, spor salonları ile güzellik salonlarının da açılması planlanıyor.

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