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Haber Giriş: 19 Nisan 2021 - 18:52 | 

Güzellik salonları ne zaman açılacak? İşte son gelişmeler

Güzellik salonlarına girişin kısıtlanması, geçtiğimiz günlerde başlayan 'kısmi kapanma' sürecinde en çok dikkat çeken kısıtlamalar arasında yer alıyor. Bu mekanların müdavimi pek çok vatandaş, bu kısıtlamanın kapsamını ve bitiş tarihini sorguluyor. Peki, güzellik salonları ne zaman açılacak?

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Bir yıldan uzun süredir devam eden koronavirüs salgınında, ülkemiz günlük 60 bin vaka sayısı bandını aşınca yeni önlemler hayata geçirilmişti. O önlemlerden biri de güzellik salonlarına giriş ile ilgiliydi. Söz konusu kısıtlama nedeniyle beklenti içine giren vatandaşlar bu uygulamanın ne zaman biteceğini merak ediyor. İşte, güzellik salonlarının kapanması hakkında son bilgiler...

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İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine “Kısmi Kapanma” konulu genelge gönderdi.

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Genelge ile güzellik merkezlerinin/salonlarının faaliyetlerine 17 Mayıs 2021 tarihine kadar geçici olarak ara verildi.

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Hem kuaför hem de güzellik merkezi/salonu niteliğinde olan iş yerleri Ramazan ayı boyunca sadece kuaförlük hizmeti sunabilecekler, güzellik merkezi/salonu hizmetlerini ise sunamayacaklardır.

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Salonların ramazan bayramından sonra yeniden alınan önlemler kapsamında faaliyete başlayacağı tahmin ediliyor. Konuya dair gelişmeler olduğu takdirde haberimizde yer vereceğiz.

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