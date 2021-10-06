Güzellik merkezlerinde lazer epilasyon yasak mı?

UZMANI OLMAYAN KULLANMASIN Danıştay Onuncu Daire’de görülen davada anılan iki dernek özetle şu görüşleri öne sürdü: “Foto epilasyon cihazı, tıbbi Cihaz niteliğinde. Bu cihazı uzmanı olmayan kişiler kullanamaz. Bu davayı, anılan cihazları dernek üyelerinin kullanması için açmadık. Toplum sağlığı önemli. Oluşabilecek sağlık ihlallerinin önüne geçmek gerekir. Daha önceki düzenlemeler de iptal edilmişti.” Davalı konumda bulunan İçişleri Bakanlığı adına yapılan savunmada ise, yönetmeliğin çıkarılmasının sebebinin mevzuattaki boşluğu gidermek olduğu kaydedildi. Savunmada, yönetmelikle kullanımına izin verilen cihazlara ilişkin sıkı bir denetimin getirildiği kaydedildi.