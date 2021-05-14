Güzellik merkezleri ne zaman açılacak? İşte en son durum bilgisi
Güzellik merkezlerinin tam kapanma kısıtlamaları boyunca çalışmaması vatandaşları meraklandırdı. Kişisel bakımları için güzellik merkezlerinin açılacağı tarihe odaklanan vatandaşlar, İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı resmi verileri sorguluyor. Peki, güzellik merkezleri ne zaman açılacak? ne zaman açılıyor?
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Hızla artan koronavirüs vakalarının ardından geçtiğimiz günlerde başlayan tam kapanma sürecinde artık sona yaklaşıldı. Tam kapanmada faaliyetlerine ara verilen işletmelerden biri de güzellik salonları. Bu işletmelerin ne zaman yeniden faaliyete başlayacağı, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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Genelge ile güzellik merkezlerinin/salonlarının faaliyetlerine 17 Mayıs 2021 tarihine kadar geçici olarak ara verildi.
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Tam kapanma 17 Mayıs'ta sona erecek. Güzellik merkezlerinin de bu tarihten sonra belirlenecek hususlar çerçevesinde çalışmalarını sürdüreceği tahmin ediliyor.