Güzellik kraliçesinden kötü haber: Koronaya yakalandı, hastaneye kaldırıldı

46 yaşındaki yıldızın eşi Abhishek Bachchan ile kayınpederi Amitabh da geçen hafta Covid- 19 nedeniyle hastanede tedavi altına alınmıştı. Aishwarya Rai ile birlikte sekiz yaşındaki kızı Aaradhya da koronavirüs nedeniyle hastaneye yatırıldı.Rai'nin eşi Abhishek Bachchan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yıldıza ve küçük kızlarına yapılan testin sonucunun pozitif çıktığını belirtti.Hindistan'ın ANI haber ajansının bildirdiğine göre Aishwarya Bachchan ile kızı Mumbai'deki Nanavati Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Rai'nin kayınvalidesi Jaya'ya yapılan koronavirüs testinin sonucu ise negatif çıktı.