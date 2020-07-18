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Haber Giriş: 18 Temmuz 2020 - 10:05,

Güzellik kraliçesinden kötü haber: Koronaya yakalandı, hastaneye kaldırıldı

1994 yılının Dünya Güzeli ve Bollywood yıldızı Aishwarya Rai Bachchan koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Splash News, Backgrid UK

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1KAYINPEDERİ VE EŞİNİN TESTLERİ DE POZİTİF ÇIKMIŞTI
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KAYINPEDERİ VE EŞİNİN TESTLERİ DE POZİTİF ÇIKMIŞTI

46 yaşındaki yıldızın eşi Abhishek Bachchan ile kayınpederi Amitabh da geçen hafta Covid- 19 nedeniyle hastanede tedavi altına alınmıştı. 

2KIZI DA HASTANEDE
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KIZI DA HASTANEDE

Aishwarya Rai ile birlikte sekiz yaşındaki kızı Aaradhya da koronavirüs nedeniyle hastaneye yatırıldı.

3EŞİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
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EŞİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Rai'nin eşi Abhishek Bachchan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yıldıza ve küçük kızlarına yapılan testin sonucunun pozitif çıktığını belirtti.

4MUMBAİDE TEDAVİ OLUYORLAR
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MUMBAİ'DE TEDAVİ OLUYORLAR

Hindistan'ın ANI haber ajansının bildirdiğine göre Aishwarya Bachchan ile kızı Mumbai'deki Nanavati Hastanesi'nde tedavi altına alındı. 

5VİRÜS KAYINVALİDESİNE BULAŞMADI
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VİRÜS KAYINVALİDESİNE BULAŞMADI

Rai'nin kayınvalidesi Jaya'ya yapılan koronavirüs testinin sonucu ise negatif çıktı.

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