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Haber Giriş: 08 Nisan 2020 - 13:19, /

Güzellik kraliçesi doktor, görevinin başına döndü

Geçen yıl İngiltere Güzeli seçilen Bhasha Mukherjee, coronavirüs salgınının ülkede çok fazla yayılması üzerine görevinin başına, hastaneye döndü.

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1ÜLKE DIŞINDAYDI

ÜLKE DIŞINDAYDI

Hindistan'da yardım amaçlı bir gezide olan 24 yaşındaki asistan doktor Bhasha Mukherjee, salgının etkisini artırması üzerine hemen ülkesine dönüp görevinin başına geçti.

SPLASH NEWS, INSTAGRAM

2ZOR BİR KARAR DEĞİLDİ

ZOR BİR KARAR DEĞİLDİ

2019 yılının İngiltere güzeli olan Bhasha Mukherjee, bir haber kanalına yaptığı açıklamada "Zor bir karar değildi. Türkiye, Hindistan ve Afrika ülkelerini kapsayan bir geziye çıkmıştım. Hindistan'dan sonra coronavirüs yüzünden geziyi kısa kestim. Bulunabileceğim en iyi yerin hastane olduğunu biliyordum" diye konuştu.

3ARKADAŞLARINDAN MESAJ GELDİ

ARKADAŞLARINDAN MESAJ GELDİ

24 Mart'ta Hindistan'da olan eski güzellik kraliçesi, geçmişte hastanede birlikte çalıştığı arkadaşlarından aldığı mesaj üzerine ülkesine geri döndü.

4HASTANE YÖNETİMİYLE İLETİŞİME GEÇTİ

HASTANE YÖNETİMİYLE İLETİŞİME GEÇTİ

Londra yakınlarındaki Lincolnshire'a bağlı Boston'daki hastaneden gelen bu mesaja duyarsız kalamayan Mukherjee, hastane yetkilileriyle iletişime geçti ve orada çalışmak istediğini belirtti.

5BUNDAN DAHA İYİ ZAMAN OLAMAZDI

BUNDAN DAHA İYİ ZAMAN OLAMAZDI

Mukherjee "Eve dönmek ve hemen işe başlamak istedim" diye konuştu. Genç kadın "Eski İngiltere güzeli olarak, ülkeye yardım etmek için bundan daha iyi bir zaman olamazdı" dedi. Bhasha Mukherjee, Boston'daki hastanede çalışmaya başladı.  

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