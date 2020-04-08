Güzellik kraliçesi doktor, görevinin başına döndü

ZOR BİR KARAR DEĞİLDİ 2019 yılının İngiltere güzeli olan Bhasha Mukherjee, bir haber kanalına yaptığı açıklamada "Zor bir karar değildi. Türkiye, Hindistan ve Afrika ülkelerini kapsayan bir geziye çıkmıştım. Hindistan'dan sonra coronavirüs yüzünden geziyi kısa kestim. Bulunabileceğim en iyi yerin hastane olduğunu biliyordum" diye konuştu.