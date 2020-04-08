Güzellik kraliçesi doktor, görevinin başına döndü

Hindistan'da yardım amaçlı bir gezide olan 24 yaşındaki asistan doktor Bhasha Mukherjee, salgının etkisini artırması üzerine hemen ülkesine dönüp görevinin başına geçti.
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ZOR BİR KARAR DEĞİLDİ
2019 yılının İngiltere güzeli olan Bhasha Mukherjee, bir haber kanalına yaptığı açıklamada "Zor bir karar değildi. Türkiye, Hindistan ve Afrika ülkelerini kapsayan bir geziye çıkmıştım. Hindistan'dan sonra coronavirüs yüzünden geziyi kısa kestim. Bulunabileceğim en iyi yerin hastane olduğunu biliyordum" diye konuştu.
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ARKADAŞLARINDAN MESAJ GELDİ
24 Mart'ta Hindistan'da olan eski güzellik kraliçesi, geçmişte hastanede birlikte çalıştığı arkadaşlarından aldığı mesaj üzerine ülkesine geri döndü.
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HASTANE YÖNETİMİYLE İLETİŞİME GEÇTİ
Londra yakınlarındaki Lincolnshire'a bağlı Boston'daki hastaneden gelen bu mesaja duyarsız kalamayan Mukherjee, hastane yetkilileriyle iletişime geçti ve orada çalışmak istediğini belirtti.
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BUNDAN DAHA İYİ ZAMAN OLAMAZDI
Mukherjee "Eve dönmek ve hemen işe başlamak istedim" diye konuştu. Genç kadın "Eski İngiltere güzeli olarak, ülkeye yardım etmek için bundan daha iyi bir zaman olamazdı" dedi. Bhasha Mukherjee, Boston'daki hastanede çalışmaya başladı.