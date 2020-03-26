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Haber Giriş: 26 Mart 2020 - 10:44, /

Güzeller güzeli Arzum Onan ile birlikte... Ben neden kartonet gibi görünüyorum?

Televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri corona virüs nedeniyle evlerinde kaldı. Eski albümlerini karıştıran ünlüler pek bilinmeyen fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Kimi çocukluğuna gitti, kimi okul sıralarına, kimi de en özel anlarına... İşte ünlü isimlerin birbirinden renkli 'tbt' fotoğrafları..

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1DENİZ PULAS

DENİZ PULAS

Güzeller güzeli Arzum Onan… Ben niye kartonet gibi görünüyorum? Sağlıkla huzurla canlarım

2BENNU YILDIRIMLAR

BENNU YILDIRIMLAR

Önemli olan, iyi ekiplerle çalışma olanağıdır kendi adıma... Hep dost kalacağınız özel insanlar... İyi ki varsınız

3ŞEBNEM ÇAPA

ŞEBNEM ÇAPA

Bir an evvel sağlıklı güzel günlere kavuşalım.

4BURÇİN ORHON

BURÇİN ORHON

Tbt zamanı. 96 filan. Param Yok Memet!

5ÜMİT ERDİM

ÜMİT ERDİM

1997 - Gazman skeci için okulun sahnesindeydim

6ŞİNASİ YURTSEVER

ŞİNASİ YURTSEVER

Eskilerden bir set fotoğrafı... Hilmi’nin manevi oğlu Kartal

7AÇELYA AKKOYUN

AÇELYA AKKOYUN

Madem #tbt zamanı. SEVGİLER CERGEL’LERDEN

8PINAR ALTUĞ

PINAR ALTUĞ

Madem ki evdeyim o zaman biraz eski dosyalar karıştırılır 1992

9PINAR ALTUĞ

PINAR ALTUĞ

1993

10PINAR ALTUĞ

PINAR ALTUĞ

1994

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