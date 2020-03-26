Güzeller güzeli Arzum Onan ile birlikte... Ben neden kartonet gibi görünüyorum?
Televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri corona virüs nedeniyle evlerinde kaldı. Eski albümlerini karıştıran ünlüler pek bilinmeyen fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Kimi çocukluğuna gitti, kimi okul sıralarına, kimi de en özel anlarına... İşte ünlü isimlerin birbirinden renkli 'tbt' fotoğrafları..
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1
DENİZ PULAS
Güzeller güzeli Arzum Onan… Ben niye kartonet gibi görünüyorum? Sağlıkla huzurla canlarım
2
BENNU YILDIRIMLAR
Önemli olan, iyi ekiplerle çalışma olanağıdır kendi adıma... Hep dost kalacağınız özel insanlar... İyi ki varsınız
3
ŞEBNEM ÇAPA
Bir an evvel sağlıklı güzel günlere kavuşalım.
4
BURÇİN ORHON
Tbt zamanı. 96 filan. Param Yok Memet!
5
ÜMİT ERDİM
1997 - Gazman skeci için okulun sahnesindeydim
6
ŞİNASİ YURTSEVER
Eskilerden bir set fotoğrafı... Hilmi’nin manevi oğlu Kartal
7
AÇELYA AKKOYUN
Madem #tbt zamanı. SEVGİLER CERGEL’LERDEN
8
PINAR ALTUĞ
Madem ki evdeyim o zaman biraz eski dosyalar karıştırılır 1992