Guy Ritchie ve eşi Jacqui Ainsley tatilde: Teknede ayak masajı

ÜÇ ÇOCUKLARI VAR Ritchie, Madonna'dan boşandıktan uzun bir süre sonra bu kez İngiliz model Jacqui Ainsley ile evlendi. 2015 yılında masal gibi bir törenle hayatlarını birleştiren çiftin, Levi, Rafael ve Rivka adında üç tane çocuğu bulunuyor.