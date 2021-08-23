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FOTOĞRAFLAR: BACKGRID UK
Haber Giriş: 23 Ağustos 2021 - 16:05 | 

Guy Ritchie ve eşi Jacqui Ainsley tatilde: Teknede ayak masajı

Ünlü İngiliz yönetmen Guy Richie ile altı yıl önce evlendiği model Jacqui Ainsley, İtalya'da tatil yapıyor. Çift, hafta sonu da çıktıkları yat gezisinde görüntülendi.

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1İTALYAYI SEÇTİLER

İTALYA'YI SEÇTİLER

2015 yılında çok konuşulan bir düğünle evlenen Guy Ritchie ile Jacqui Ainsley, bu yıl tatil için İtalya'nın Sardinya adasını seçti.

2AİLE VE ARKADAŞLARIYLA BİRLİKTE

AİLE VE ARKADAŞLARIYLA BİRLİKTE

Üç çocuklarını da yanlarına alan Ritchie ile Ainsley'i yat turunda aile üyeleri ile arkadaşları da eşlik etti.

3AYAK MASAJI

AYAK MASAJI

Model Jacqui Ainsley o gün bordo renkli bir bikini giydi. 39 yaşındaki Ainsley, bol bol yüzdükten sonra yatta duşunu alıp güneşlenmek için güverteye çıktı. Ainsley, güneşlenirken bir ara Guy Ritchie yanına gelip ona ayak masajı yaptı.

4BORDO BİKİNİ

BORDO BİKİNİ

Ritchie, arkadaşlarıyla yatta oturup uzun ve neşeli bir sohbete daldı. Ainsley de bir süre güneşlendikten sonra kalkıp tuniğini giydi ve bir şeyler atıştırdı. 

5İLK EVLİLİĞİNİ MADONNA İLE YAPTI

İLK EVLİLİĞİNİ MADONNA İLE YAPTI

Guy Ritchie, ilk evliliğini Madonna ile yaptı. 2000 ilie 2008 arasında evli kalan çiftin Rocco adında bir oğlu bulunuyor. Ritchie ile Madonna o dönemde David Banda'yı da evlat edindi.

6ÜÇ ÇOCUKLARI VAR

ÜÇ ÇOCUKLARI VAR

Ritchie, Madonna'dan boşandıktan uzun bir süre sonra bu kez İngiliz model Jacqui Ainsley ile evlendi. 2015 yılında masal gibi bir törenle hayatlarını birleştiren çiftin, Levi, Rafael ve Rivka adında üç tane çocuğu bulunuyor. 

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