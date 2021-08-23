Guy Ritchie ve eşi Jacqui Ainsley tatilde: Teknede ayak masajı
Ünlü İngiliz yönetmen Guy Richie ile altı yıl önce evlendiği model Jacqui Ainsley, İtalya'da tatil yapıyor. Çift, hafta sonu da çıktıkları yat gezisinde görüntülendi.
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İTALYA'YI SEÇTİLER
2015 yılında çok konuşulan bir düğünle evlenen Guy Ritchie ile Jacqui Ainsley, bu yıl tatil için İtalya'nın Sardinya adasını seçti.
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AİLE VE ARKADAŞLARIYLA BİRLİKTE
Üç çocuklarını da yanlarına alan Ritchie ile Ainsley'i yat turunda aile üyeleri ile arkadaşları da eşlik etti.
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AYAK MASAJI
Model Jacqui Ainsley o gün bordo renkli bir bikini giydi. 39 yaşındaki Ainsley, bol bol yüzdükten sonra yatta duşunu alıp güneşlenmek için güverteye çıktı. Ainsley, güneşlenirken bir ara Guy Ritchie yanına gelip ona ayak masajı yaptı.
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BORDO BİKİNİ
Ritchie, arkadaşlarıyla yatta oturup uzun ve neşeli bir sohbete daldı. Ainsley de bir süre güneşlendikten sonra kalkıp tuniğini giydi ve bir şeyler atıştırdı.
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İLK EVLİLİĞİNİ MADONNA İLE YAPTI
Guy Ritchie, ilk evliliğini Madonna ile yaptı. 2000 ilie 2008 arasında evli kalan çiftin Rocco adında bir oğlu bulunuyor. Ritchie ile Madonna o dönemde David Banda'yı da evlat edindi.
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ÜÇ ÇOCUKLARI VAR
Ritchie, Madonna'dan boşandıktan uzun bir süre sonra bu kez İngiliz model Jacqui Ainsley ile evlendi. 2015 yılında masal gibi bir törenle hayatlarını birleştiren çiftin, Levi, Rafael ve Rivka adında üç tane çocuğu bulunuyor.