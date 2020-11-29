Güvenlik yasa tasarısı sokakları karıştırdı

Tasarı ve polis şiddeti karşıtı pankartlar taşıyan göstericiler, “Macron istifa” sloganları attı. Eylemde polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı. Polis, protestoculara biber gazıyla müdahale etti. Göstericiler, birçok çöp bidonu ve araç ile bir kafeyi ateşe verdi. İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre başkentteki gösteriye 46 bin kişi katıldı. Paris Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Paris’teki eylemde 9 kişi gözaltına alındı. Lyon’daki gösteride de polis protestoculara karşı biber gazı kullandı. Eylemde, birçok gösterici ve bir polis yaralandı.