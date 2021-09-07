GSB personel alımı kurası ne zaman, ayın kaçında? GSB duyuralar ekranında son durum

GSB İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN? Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılan açıklamada “ Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların, kura çekimi 15 Eylül 2021 Çarşamba günü yapılacaktır. Kura çekim yeri daha sonra Bakanlığın internet sitesinde yayımlanacak. Kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecektir. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecektir.” ifadelerine yer verildi.