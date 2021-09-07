GSB personel alımı kurası ne zaman, ayın kaçında? GSB duyuralar ekranında son durum
4 bin 346 işçi alımı için başvuruda bulunan adaylar, GSB kura sonuçlarında son durumu merak ediyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adaylar, başvuru süreci ardından kura çekimine odaklandı. GSB bünyesinde Güvenlik ve temizlik görevlisi alımı başvuru sonuçları için tarih belli oldu. Peki, GSB işçi alımı kura çekimi ne zaman?
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GSB işçi alımı kura tarihi için geri sayım sürüyor. Online sistem üzerinden başvuruları alınan güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisi kadroları için GSB sürekli işçi alımı kuraları noter huzurunda gerçekleştirilecek.Belirtilen takvime göre, kura çekimi 15 Eylül 2021 Çarşamba günü yapılacak.
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GSB İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılan açıklamada “ Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların, kura çekimi 15 Eylül 2021 Çarşamba günü yapılacaktır. Kura çekim yeri daha sonra Bakanlığın internet sitesinde yayımlanacak. Kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecektir. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecektir.” ifadelerine yer verildi.
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Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar daha sonra ilan edilecek tarihlerde başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evraklarını başvuru yapmış oldukları kadronun bulunduğu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne şahsen teslim edeceklerdir.
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Kura çekimi sonrası sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar Gençlik ve Spor Bakanlığınca belirlenecek tarihlerde sözlü sınava alınacaktır.