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Haber Giriş: 28 Mart 2020 - 15:00, /

Güven duyduğun kollara sığın

Milyonlarca insanın evlerinden dışarıya atmaya korktuğu bu günlerde ünlüler de aileleriyle birlikte sosyal izolasyona girdi.

BACKGRID UK, INSTAGRAM

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1KOLLARINDA GÜVEN HİSSETTİĞİN...

KOLLARINDA GÜVEN HİSSETTİĞİN...

Bir dönemin çocuk yıldızı Brooke Shields da coronavirüs salgınını evinde sosyal izolasyon yöntemiyle atlatmaya çalışan ünlülerden. 54 yaşındaki iki çocuk annesi Shields, zaman zaman evinden çektiği fotoğrafları da sosyal medya sayfasından paylaşıyor.

2EVDE KALIN

EVDE KALIN

Bu paylaşımlarından biri ise takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

2001 yılında evlendiği Chris Henchy ile bir kanepede yatarken çekilen pozuna Instagram sayfasında yer veren Shields "Herkes, kendini güvende hissettiği birinin kollarında rahatı bulur. Evde kalın" diye seslendi takipçilerine. Shields'ın bu paylaşımı takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.

3ARTIK HERKES EVİNDE

ARTIK HERKES EVİNDE

Tüm dünyada milyonlarca kişi evlerine kapandı. Günlük hayatlarından, sıradan alışkanlıklarından uzaklaşanlar evlerinde yeni bir yaşam kurdu bir süreliğine. Buna ünlüler de dahil. Meslekleri ve programları gereği şehirden şehire ülkeden ülkeye gezen ünlüler de evlerine çekildi.

4DÖRT ÇOCUKLU KARANTİNA

DÖRT ÇOCUKLU KARANTİNA

Nişanlı olan Jennifer Lopez ile Alex Rordiguez de dört çocukla evlerinde karantinaya çekildi. Lopez'in Marc Anthony ile olan evliliğinden dünyaya gelen ikizleri ve Rodriguez'in eski eşinden olan iki kızıyla bir arada olan aile günlerini malikanelerinin bahçesinde oyun oynayarak geçiriyor.

5DAĞLARDAKİ MAVİ EV

DAĞLARDAKİ MAVİ EV

Bir döneme damgasını vuran model Helena Christensen, corona virüs karantinasını New York'un güneydoğusundaki Catskill dağlarında bulunan kır evinde geçiriyor.

6KARANTİNALI GÜNLERİMİN ÖZETİ

KARANTİNALI GÜNLERİMİN ÖZETİ

19 yaşındaki oğlu ve köpeğiyle birlikte doğaya sığınan Christensen, Instagram sayfasından da sık sık karantina günlerinin özetini sunan fotoğraf ve videolar paylaşıyor.

7BİR GÜN KAR BİR GÜN GÜNEŞ

BİR GÜN KAR BİR GÜN GÜNEŞ

 51 yaşındaki Christensen, günden güne değişen bir gün kar yağan dağlarda bir gün de baharı karşılayan nehir kenarında çektiği fotoğraflarıyla takipçilerinden de çok sayıda beğeni alıyor.

8EVİM GÜZEL EVİM

EVİM GÜZEL EVİM

Yaşamının büyük bir bölümünü New York, Manhattan'da sürdüren Helena Christensen, New York'un güneydoğusundaki Catskill dağlarında da bir kır evine sahip. Ünlü model bu evin çeşitli bölümlerinde çektiği fotoğraflarını da Instagram sayfasında takipçileriyle paylaşıyor.

9 ŞEHİRDEN KAÇIP BURAYA GELİYOR

ŞEHİRDEN KAÇIP BURAYA GELİYOR

Christensen'in, New York'taki apartman dairesinden iki saat uzaklıkta bulunan bu kır evinden yaptığı paylaşımlar da takipçilerinin ilgisini çekiyor.

10DEKORASYON FİKİRLERİ

DEKORASYON FİKİRLERİ

Takipçileri ünlü modele, özellikle ev dekorasyonu ile ilgili sorular yöneltiyor.  Aynı zamanda bir fotoğrafçı da olan Christensen, bu paylaşımların bir bölümünü, 2002'de satın aldığı ve hala kullandığı fotoğraf makinesiyle çektiğini de söylüyor. 

11KARANTİNA GÜNLÜKLERİ

KARANTİNA GÜNLÜKLERİ

Gösteri dünyasının ünlüleri sık sık sosyal medya hesaplarından takipçilerine gündelik yaşamlarına ilişkin paylaşımlar yapıyor. İşte ünlülerin karantina günlüklerinden sayfalar.

12ÇAMAŞIR ODASI DANSI

ÇAMAŞIR ODASI DANSI

Kısa bir süredir birlikte olan şarkıcı Nicole Scherzinger ile sevgilisi Thom Evans da bunlardan biri. Scherzinger, sosyal medya hesabından takipçilerine sık sık günlerini nasıl geçirdiğine dair paylaşımlar yapıyor. Bunlar arasında en çok ilgi çekenlerden biri de bu "çamaşır odası dansı" oldu.

13BEĞENİ YAĞDI

BEĞENİ YAĞDI

Scherzinger, Instagram hesabından paylaştığı videoda önce çamaşırlarını asıyor. Ardından sevgilisi Evans yanına gelip onu bir gül uzatıyor. Nicole Scherzinger'in paylaştığı bu video takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni aldı.Scherzinger gülü aldıktan sonra da arka planda çalan müzik eşliğinde dans ediyor.

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Nicole Scherzinger ve Thom Evans önce çamaşırlarını astı sonra da dansa başladı

15TUVALET KAĞIDI SEKTİRME

TUVALET KAĞIDI SEKTİRME

Karantina günlerinde sosyal medyada öne çıkan akımlardan biri de "tuvalet kağıdı sektirme." Ünlü ya da ünsüz birçok kişi bu tür videolarını paylaşıp birbirine meydan okuyor. İşte bunlardan biri de Diplo.

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Diplo, evinin bahçesinde çektiği tuvalet kağıdı sektirme videosuyla takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.

17EVDE KALIN

EVDE KALIN

Üç çocuk annesi Jessica Alba da sosyal izolasyon günlerinde üç çocuğuyla çok vakit geçiriyor. Onlarla birlikte çektiği eğlenceli videoları sosyal medya sayfasından paylaşıyor.

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Sık sık da neden evde kalmak gerektiğine dair mesajlar paylaşıyor Alba.

19VAKİT GEÇİRMEK GEREK

VAKİT GEÇİRMEK GEREK

24 yaşındaki Dua Lipa, köpük dolu bir küvette çektiği pozlarını Instagram sayfasından takipçileriyle paylaştı. Lipa'nın bu paylaşımına takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

20İKİ MİLYON BEĞENİ

İKİ MİLYON BEĞENİ

Genç şarkıcının köpüklü küvet pozları yaklaşık bir günde 2 milyona yakın beğeni aldı.

21KARANTİNA MODELİ

KARANTİNA MODELİ

Eski model Paulina Porizkova da zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayan ünlülerden. Porizkova, "Karantinada beşinci gün" notuyla yaptığı bu paylaşımda saçlarını oğullarının şampuanı ve kuyu suyuyla yıkadığını sonra da kurutmadan sarıp mutfakta temizlik yaptığını anlattı. İşi bittiğinde ise ortaya böyle bir görüntü çıktığını yazdı." Paulina Porizkova'ın bu paylaşımına takipçilerinden esprili yorumlar geldi. 

22ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ

ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ

Arnold Schwarzenegger sosyal medya sayfasında iki midillisiyle birlikte çekilen bir videosunu paylaştı. Ünlü oyuncu "Olabildiğince evde oturun. Uzmanları dinleyin, aptallara aldırmayın. Bunun üstesinden birlikte geleceğiz mesajını paylaştı.

23HAYRANLARINA KONSER

HAYRANLARINA KONSER

Genç şarkıcı Lizzo evinden dışarı çıkmıyor. Şifalı olduğuna inandığı taşların önünde de takipçileri için flütüyle mini konserler veriyor.

24KEDİSİNİ ÖRNEK GÖSTERDİ

KEDİSİNİ ÖRNEK GÖSTERDİ

Taylor Swift ise çok sevdiği kedisinin yuvasında çekilen bir pozunu "Meredith için, kendi kendini karantinaya almak yaşam biçimi. Meredith gibi ol" mesajıyla paylaştı.

25RESİM YAPIYOR

RESİM YAPIYOR

Sharon Stone ise evinde oturduğu zamanları resim yaparak değerlendiriyor.

26İZOLE HAYAT

İZOLE HAYAT

Bu da Lady Gaga'nın kendi kendini izole ettiği evinden bir kare.

27SADECE KÖPEKLERİ İÇİN DIŞARI ÇIKIYOR

SADECE KÖPEKLERİ İÇİN DIŞARI ÇIKIYOR

Emily Ratajkowski ve kocası, köpekleriyle birlikte ev pozu verdi. Ünlü model ve oyuncu köpeklerinin ihtiyacı için belli zamanlarda sokağa çıkıyor.

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Camila Cabello da bu tür zor zamanlarda meditasyon yapmanın olumlu fikirleri güçlendirdiğini belirtti.

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