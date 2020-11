Gut hastalığı nedir, belirtileri neler? İşte gut hakkında merak edilenler

GUT HASTALIĞINDAN KURTULMAK İÇİN NE YAPMAK GEREKİR? Doğru ve dengeli bir beslenme düzenine uyarsanız bu hastalıktan kurtulmanız mümkün. İlk olarak, yiyeceklerle protein alımını sınırlamak gerekir. Bunun için özellikle süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri, kabuklu deniz hayvanları gibi yoğun hayvansal protein kaynaklarında sınırlamaya gidilir.



Şişman hastalara kilo vermeleri öneriliyor, şeker yüksekliği varsa kan şekeri ayarı konusunda daha çok dikkat gösteriliyor.



Bunun yanında, kanda ürik asit birikimini azaltmak amacıyla "allopurinol" isimli kimyasal madde içeren ilaçlar kullanılır. Bu ilaçlar ürik asit yapımını engelleyerek etkili olur.



Bu hastalıktan muzdaripseniz mutlaka bir uzmana danışmalı ve onun kontrolünde gerekli tıbbi tedaviye başlamalısınız.



GUT HASTALIĞINDAN KORUNMAK İÇİN NE YAPMALI?



Hayatınızın hiçbir döneminde bu rahatsız edici hastalık tarafından kapınızın çalınmasını istemiyorsanız; aşırı kırmızı et tüketiminden kaçınmalı, kabuklu deniz ürünleri tüketimini abartmamalı, aşırı kilolu olmamalı, alkol ve fruktozlu içeceklerden uzak durmalı ve kahve tüketmelisiniz.