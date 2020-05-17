Gurur Aydoğan: Onun oğlu olduğum için çok şanslıyım

Annesinin mezarını şarkıcı İsmail Özkan’la birlikte ziyaret edip dua okuyan Gurur Aydoğan, “Her yıl olduğu gibi yine anmaya geldik annemi. Ömrümün sonuna kadar bu hep böyle olacak. O benim en değerlim. Aynı zamanda çok önemli bir sanatçımızdı. Onun oğlu olduğum için çok şanslıyım” dedi.