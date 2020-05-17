Gurur Aydoğan: Onun oğlu olduğum için çok şanslıyım

Annesinin mezarını şarkıcı İsmail Özkan’la birlikte ziyaret edip dua okuyan Gurur Aydoğan, “Her yıl olduğu gibi yine anmaya geldik annemi. Ömrümün sonuna kadar bu hep böyle olacak. O benim en değerlim. Aynı zamanda çok önemli bir sanatçımızdı. Onun oğlu olduğum için çok şanslıyım” dedi.
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Nur Yerlitaş’ın vefatı ve Bülent Ersoy’un annesini kaybetmesi hakkında da konuşan Aydoğan, “Nur Abla annemin en yakın arkadaşıydı.
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Bülent Hanım da öyle. Annemin de benim de en kötü günümüzde hep yanımızda oldular. Ben de Bülent Hanım’ın annesinin cenazesine gittim. Nur Abla zaten burada yatıyor. Allah hepsine rahmet eylesin” diye konuştu.
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Gurur Aydoğan, annesinin fotoğrafını Instagram’da şu mesajla paylaştı: “Bugün sen gideli tam 4 sene oldu meleğim. Seni çok seviyorum. Her gün aklımdasın.”