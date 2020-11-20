Gürsoy Ailesi'ne haciz şoku

Dünya gündemine uygun olarak tasarladı Cemiyetin stil ikonlarından Arzu Sabancı’nın Koton için hazırladığı sekizinci koleksiyon satışa çıktı. Sabancı, sonbahar-kış sezonu için oluşturduğu koleksiyonda yine dünya moda gündemini yakından takip ederek çevre dostu tasarımlara imza atmış.



“Yaşama Saygı” mottosundan yola çıkılarak hazırlanan koleksiyonda organik pamuk kullanılmış. En büyük gündemimiz olan pandemi koşulları da gözetilmiş ve herkesin evde olduğu bu dönemde koleksiyona mumlar, oda spreyleri gibi “home” (ev) ürünleri de eklenmiş.Pandemi nedeniyle davetler yapılamadığından, koleksiyonun tanıtımı için de sanal bir çözüm bulunmuş. Telefonlara indirilen uygulama sayesinde Arzu Sabancı, artırılmış gerçeklik deneyimi ile gardırobunuzun önüne gelerek koleksiyonunu size ilk ağızdan anlatacak ve kombin önerileri verecek.