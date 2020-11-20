Gürsoy Ailesi'ne haciz şoku

Melis Çiftçi, boşanma aşamasında olduğu Ali Gürsoy’un borcuna karşılık, ünlü işadamının ailesinin evine haciz memurları gönderdi, Ergun ve Ayşe Gürsoy’un eşyalarını haczettirdi!
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Ünlü işadamı Ali Gürsoy ile boşanma aşamasında olduğu Melis Çiftçi arasında sular durulmuyor! 33 bin 332 TL’lik alacağı için eşinin ailesinin evine haciz memuru gönderen Melis Çiftçi, “Bu neyin hırsı!” dedirtti.
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Oğullarının boşanacak olmasına üzülen Ergun ve Ayşe Gürsoy, üstüne bir de haciz şokuyla sarsıldı...Ergun ve Ayşe Gürsoy’un yaşadığı konuta gelen haciz memurları, işlemleri Ayşe Hanım’la yaptı. Ayşe Gürsoy “Oğlumun konutu burası değil” dese de haczi engelleyemedi.
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Haciz memurları, Melis Çiftçi’nin alacağına karşılık olarak, 25 bin lira değerindeki televizyonu, 10 bin lira değerindeki koltuk takımını, bin lira değerinde bir başka televizyonu ve 4 bin lira değerindeki koşu bandını haczetti.
Ayşe Gürsoy, işlemler sırasında verdiği ifadede, “Mahalde bulunan tüm malların mülkiyeti eşime ve bana aittir. Yapılan işlem kötü niyetlidir” diyerek şikayetçi olacağını belirtti.
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Azmin zaferi
Kimsenin kilosunu, fiziğini konuşmayı, yazmayı sevmiyorum. Ama bu bir istisna...Çünkü Deniz Seki azminin herkese örnek olmasını istiyor. Sevilen şarkıcı, 2018 yılında mide küçültme ameliyatı olarak 33 kilo vermiş, fakat bir süre sonra yeniden kilo almaya başlamıştı.
Seki, 2 ay önce yemek yeme alışkanlıklarını değiştirmek için zayıflama koçu Şeyda Coşkun’un kapısını çaldı. Birlikte çalıştığı ünlü isimleri iğne ipliğe çevirmesiyle bilinen Coşkun, Deniz Seki’yi de kampa sokmuş ve hem beslenmesini değiştirmiş hem de günlük rutinine yürüyüş eklemiş. Sıkı kamp sonuç vermiş; Deniz Seki 2 ayda 15 kilo vermiş. Şarkıcı ideal kilosuna; 57 kiloya düşmüş.
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Kapadokya’da klip çekecekler
Ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli’nin Ekin Uzunlar ile düet yaptığı yeni single’ı “Öptüm Nefesinden” hazır. Azerbaycanlı sanatçı Şöhret Memedov’a ait şarkının sözlerini Türkçeye uyarlayan Ceceli, klibi Ekin Uzunlar ile birlikte Kapadokya’da çekecek. Murad Küçük’ün yönetmenliğinde çekilecek klip için Nevşehir’e gidecek olan Ceceli’ye eşi Selin İmer de eşlik edecek. Çift, klip çekimi bittikten sonra bir-iki gün daha kalarak, sonbaharda ayrı bir güzelliğe bürünen Kapadokya’nın tadını çıkaracak.
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Selin İmer - Mustafa Ceceli
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Dünya gündemine uygun olarak tasarladı
Cemiyetin stil ikonlarından Arzu Sabancı’nın Koton için hazırladığı sekizinci koleksiyon satışa çıktı. Sabancı, sonbahar-kış sezonu için oluşturduğu koleksiyonda yine dünya moda gündemini yakından takip ederek çevre dostu tasarımlara imza atmış.
“Yaşama Saygı” mottosundan yola çıkılarak hazırlanan koleksiyonda organik pamuk kullanılmış. En büyük gündemimiz olan pandemi koşulları da gözetilmiş ve herkesin evde olduğu bu dönemde koleksiyona mumlar, oda spreyleri gibi “home” (ev) ürünleri de eklenmiş.Pandemi nedeniyle davetler yapılamadığından, koleksiyonun tanıtımı için de sanal bir çözüm bulunmuş. Telefonlara indirilen uygulama sayesinde Arzu Sabancı, artırılmış gerçeklik deneyimi ile gardırobunuzun önüne gelerek koleksiyonunu size ilk ağızdan anlatacak ve kombin önerileri verecek.