Gürkan - Şebnem Uygun çiftinin bebek heyecanı!
Kimi bebeklerinin fotoğraflarını milyon dolarlara sattı, kimi ise bu anı ölümsüzleştirip gururla sergiledi... İşte magazin basınının en ünlü bebekleri ve kamerayla ilk tanışma anları...
Usta oyuncu Gürkan Uygun ve eşi Şebnem Uygun üçüncü çocuklarını kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı.
Bir kızı ve bir oğlu olan Gürkan Uygun üçüncü kez baba olma heyecanı yaşadı. Ünlü oyuncunun eşi Şebnem Uygun, güzel haberi sosyal medyada hesabından verdi.
Bir erkek bebek dünyaya getiren Şebnem Uygun hastane odasından bebeğiyle fotoğrafını paylaşıp altına "Hoş geldin oğlum" notunu düştü. Uygun ailesi bebeklerine Miran Mavi adını verdi.
Bir erkek bebek dünyaya getiren Şebnem Uygun hastane odasından bebeğiyle fotoğrafını paylaşıp altına "Hoş geldin oğlum" notunu düştü. Uygun ailesi bebeklerine Miran Mavi adını verdi.
Hayata dair ilk poz....
Kimi bebeklerinin fotoğraflarını milyon dolarlara sattı, kimi ise bu anı ölümsüzleştirip gururla sergiledi... İşte magazin basınının en ünlü bebekleri ve kamerayla ilk tanışma anları...
Bengü ikinci kez anne oldu
2019 yılında kızı Zeynep'i dünyaya getiren Bengü ikinci kez anne oldu. Çift, oğullarına Selim adını verdi.3760 gr ağırlığında ve 53 cm boyunda doğan Selim ile annenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bengü hastane odasında çekilen fotoğrafı "Oğlum…Ailemize hoş geldin oğlum" notu ile paylaştı.
Bengü hastane odasında çekilen fotoğrafı "Oğlum…Ailemize hoş geldin oğlum" notu ile paylaştı.
2014 yılında Oğulcan Kırca ile nikah masasına oturan oyuncu Ayça Erturan, anne oldu. Güzel haberi Oğulcan Kırca, Instagram sayfasından duyurdu. Kızı ve eşinin fotoğrafını paylaşan Kırca altına "Gözünden sakınır, üzerine titrersin. Nefesini kontrol eder, uykusunda izlersin. Morali düşsün her şeyden beter, bir gülümsesin ömre bedel. Bir taneydi. Şimdi ‘iki’ oldular.." notunu düştü.
İşte Alina bebek
2017 yılında Los Angeles’ta evlenen Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman ikinci kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşıyor. 2019 yılında Efehan adlı bir oğulları olan ünlü çift, kızları Alina’yı haziran ayında kucaklarına aldı. Doğum sırasında eşinin yanında olup ona destek veren Tolgahan Sayışman, minik bebeğini de ilk kez hastane odasında kucağına aldı.
Gaye Turgut Evin ve Deniz Evin'in bebek sevinci
Kendisi gibi oyuncu Deniz Evin ile mutlu bir evlilik sürdüren Gaye Turgut Evin, anne oldu. Kızlarını kucaklarına alan çift, bebeklerine Eftelya ismini verdi.
2013 yılında rol aldıkları 'Beni Affet' dizisinde tanışıp, aşk yaşamaya başlayan oyuncu Gaye Turgut Evin ile Deniz Evin, kısa bir süre içinde de evlenmişti.
Anne-baba olmak için gün sayan ünlü çiftin çocukları dünyaya geldi. Çift, bebeklerine Eftelya ismini verdi. Evin, doğum sonrası hastanede çekildiği fotoğrafları Instagram hesabından yayınladı.
2013 yılında rol aldıkları 'Beni Affet' dizisinde tanışıp, aşk yaşamaya başlayan oyuncu Gaye Turgut Evin ile Deniz Evin, kısa bir süre içinde de evlenmişti.
Anne-baba olmak için gün sayan ünlü çiftin çocukları dünyaya geldi. Çift, bebeklerine Eftelya ismini verdi. Evin, doğum sonrası hastanede çekildiği fotoğrafları Instagram hesabından yayınladı.
"BAHTIN GÜZEL OLSUN KIZIM"
İlk kez annelik duygusunu tadan oyuncu Gaye Turgut Evin, duygularını şu sözlerle dile getirdi:
Ailemize güzel kızımız Eftalya katıldı. Bahtın, ömrün, güzel olsun kızım... Vatana, millete hayırlı bir evlat ol. Ömrün boyunca adaletli, vicdanlı ol. Hüseyin'lerin yanında Yezitler'in karşısında ol.
Ailemize güzel kızımız Eftalya katıldı. Bahtın, ömrün, güzel olsun kızım... Vatana, millete hayırlı bir evlat ol. Ömrün boyunca adaletli, vicdanlı ol. Hüseyin'lerin yanında Yezitler'in karşısında ol.
YÜZÜNÜ GÖSTERMEDİ
Paylaşımlarıyla kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gören Evin'e, 'hayırlı olsun' mesajları yağdı. Yeni doğan bebeğinin yüzünü göstermeyen çiçeği burnunda anne, kalp emojisi ile kapatmayı tercih etti.
2000 yılında çekilen videoda Onan, oğlu Can’ı beklediğini söyleyerek “Artık onu iyice merak ediyoruz, yüzünü, gözünü, kokusunu, tenini, sesini...” diyor.
Çağla Şikel-Emre Altuğ
Çağla Şikel ve Emre Altuğ, ikinci bebekleri Uzay Tuncer’le ilk fotoğraflarını çektirdi.Kuzey adlı bir oğulları daha bulunan ünlü çift, minik bebekleriyle birlikte Şengül Pallı’nın objektifine poz verdi.
Gülben Ergen
Her yaptığı olay olan sanatçı Gülben Ergen, ilk çocuğu Atlas'ı 2007 yılında dünyaya getirdi. Ergen, oğluyla birlikte ilk pozunu Şengül Pallı'ya verdi.
İclal Aydın
İclal Aydın'ın Kemal Başbuğ ile olan evliliğinden bir kızı oldu. Taksim Alman Hastanesi'nde sezaryenle doğum yapan Aydın, 2 kilo 950 gram ağırlığındaki kızına Zeynep Lal ismini verdi.
Meltem Doğanay
1986 Türkiye Güzeli Meltem Doğanay, 2002 yılında ikinci kez anne oldu.Güven Hastanesi'nde Prof. Dr. Sevim Dinçer Cengiz tarafından tedavi edilen ve sezaryenle doğum yapan Meltem Doğanay ile eşi Turan Yüceer kızlarına Melike Su ismini koydular.