Gurbetçiler, Kapıkule’den tedbirlerle giriyor

Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçiler, koronavirüs salgınının ardından yaşanan normalleşme süreciyle birlikte Edirne’den yurda giriş yapmaya başladı. Kapıkule Gümrük Kapısı’ndan yurda giriş yapan Türk vatandaşları, ateş ölçümlerinin ardından İl Sağlık Müdürlüğü personelince sağlık taramasından geçiriliyor.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Sosyal izolasyon ve korunma yöntemleri hakkında bilgilendirilen vatandaşlara 14 gün ev izolasyonuna tabi olduklarına dair onay formu imzalatılıp, bilgilendiriliyor.
2
Abone Ol
Kapıkule’den girişte vatan toprağına adım atmanın mutluluğunu yaşayan gurbetçi vatandaşların ortak söylemi ise diğer ülkelere nazaran Türkiye’nin sağlık tedbirlerini daha sıkı tutması. Belçika’dan memleketi Karaman’a giden Ramazan Ösmer, tüm tedbirlerini alarak yola çıktıklarını söyledi:
3
Abone Ol
“Yolculuğumuz iyiydi, güzel geçti. Tedbirlere uymaya çalıştık. Alabileceğimiz tedbirleri aldık. El dezenfektanı, kolonya ve maske aldık. Sırbistan’da ve Bulgaristan’da pek tedbir göremedik kapılarda ama biz kendi mesafemizi koruduk. Ama Türkiye’de tedbirler üst seviyede ve bu sevindirici. Hem ateşimizi ölçtüler hem de form doldurduk.”
4
Abone Ol
Belçika’dan giden Aynur Akdağ ise salgın sürecinde zor günler geçirdiklerini ve Türkiye’de kafa dinlemek istediklerini belirterek şöyle konuştu:
5
Abone Ol
“Yolculuğumuz çok güzeldi. Herhangi bir sorun yaşamadık. Herkese güzel yolculuklar diliyorum. Türkiye’de eşimle baş başa kafa dinleyeceğiz. Salgın süreci Belçika’da çok zor geçti. İnsanların karakteri değişti, birbirlerinden soğudular. Ama çok şükür atlattık” diye konuştu.
6
Abone Ol
Almanya’dan İstanbul’a giden Hanefi Türk de Türkiye’nin dışında hiçbir yerde sıkı tedbirler olmadığını ifade etti.Türk, “Geçen seneki gibi yollarda rahatça geldik. Fakat hiçbir sınır kapısında herhangi bir önlem alındığını görmedik. Sadece Kapıkule’de çok sıkı tedbirler var ve bu çok güzel bir şey. Bizim iyiliğimiz ve sağlığımız için yapıyorlar bunu. Bize değer verdiklerini bir kez daha anladık” dedi.
7
Abone Ol
Kapıkule, günlük yaklaşık 400 ila 500 araç sayısıyla şu an sezonun en sakin günlerini yaşasa da temmuz ayından sonra, bu sayıların rekor seviyelere yükselmesi bekleniyor. Türkiye’nin Kovid-19’la ilgili aldığı tüm tedbirlerin Kapıkule’de en üst seviyede ve titizlikle uygulandığını belirten gümrük yetkilileri, tam kapasite ve 7/24 esasına göre çalıştıklarını, yoğun bir gelişe Kapıkule başka olmak üzere tüm sınır kapılarında her anlamda hazır olduklarını söyledi.