Gurbetçiler, Kapıkule’den tedbirlerle giriyor

Almanya’dan İstanbul’a giden Hanefi Türk de Türkiye’nin dışında hiçbir yerde sıkı tedbirler olmadığını ifade etti.Türk, “Geçen seneki gibi yollarda rahatça geldik. Fakat hiçbir sınır kapısında herhangi bir önlem alındığını görmedik. Sadece Kapıkule’de çok sıkı tedbirler var ve bu çok güzel bir şey. Bizim iyiliğimiz ve sağlığımız için yapıyorlar bunu. Bize değer verdiklerini bir kez daha anladık” dedi.