Gurbetçiler eve gitmeden önce oraya uğruyor! Yiyenler hayran kalıyor...

‘Buldan Simidi’nin keşfedilmeyi bekleyen tatlardan olduğunu belirten Kaval, şunları söyledi: “Gurbetçiler ilçemize vardıklarında önce bizim yanımıza geliyor. ‘Buldan Simidi’ni çok özledikleri için burada simidi yiyip evlerine öyle gidiyorlar. Ülkeden ayrılırken de, 40-50’şer adet simit alıp yaşadıkları ülkelere götürüyorlar.”