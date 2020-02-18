Gurbetçiler eve gitmeden önce oraya uğruyor! Yiyenler hayran kalıyor...
Denizli’nin Buldan ilçesinde, özel taş fırındaki meşe odunu ateşiyle, geleneksel yöntemlerle üretilen ‘Buldan Simidi’, yoğun talep görüyor. Yöresel lezzet, ilçeye giden gurbetçiler tarafından Almanya, Fransa, Hollanda gibi Avrupa ülkelerine götürülüyor.
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Kent merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan, 27 bin nüfuslu Buldan ilçesinde üretilen ‘Buldan Simidi’, lezzetiyle yiyenlerin beğenisini topluyor. Simit ustaları tarafından hazırlanan hamurlar, itinayla susamlandıktan sonra yuvarlak şekli veriliyor.
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Bir müddet dinlenmeye bırakılan simitler, tepsilere dizildikten sonra fırına sürülüyor ve meşe odunu ateşinde 100 derece sıcaklıkta 20 dakika piştikten sonra fırından alınıyor. Kokusu, tadı ve gevrek yapısıyla dikkati çeken ‘Buldan Simidi’, ilçe sakinlerinin yanı sıra çevre ilçe ve kentte yaşayanların da ilgisini çekiyor.
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Farklı ilçe ve kentlerden Buldan’a gidenler, yöresel lezzetin tadına bakmadan ilçeden ayrılmıyor. Yiyenlerin vazgeçemediği simit, yabancı ülkelere de götürülüyor. Özelikle yaz aylarında ilçeye giden gurbetçiler, simitlerden alıp, Almanya, Fransa, Hollanda, İsviçre gibi ülkelere götürüyor.
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İlçede simit üretimi yapan Musa Kaval, “Tadanlar simidimizin lezzetini asla unutmaz. Meşe odunu ateşinde pişiriyoruz. Renklendirici ve tatlandırıcı bulunmuyor. Doğal ve geleneksel yöntemlerle pişiriyoruz. Taş, kara fırınlarda yapıyoruz. Buldan simidinin en önemli özelliği akşama kadar üretiminin yapılması ve bol susamlı olmasıdır. Yiyenler hayran kalıyor” dedi.
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‘Buldan Simidi’nin keşfedilmeyi bekleyen tatlardan olduğunu belirten Kaval, şunları söyledi: “Gurbetçiler ilçemize vardıklarında önce bizim yanımıza geliyor. ‘Buldan Simidi’ni çok özledikleri için burada simidi yiyip evlerine öyle gidiyorlar. Ülkeden ayrılırken de, 40-50’şer adet simit alıp yaşadıkları ülkelere götürüyorlar.”
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“Almanya, Fransa, Hollanda, Avustralya, İsviçre gibi ülkelere gidiyor. Simidimiz, Türkiye’de gizli kalmış lezzetlerden birisidir ve eşi benzeri yoktur. Buldan’a yolu düşen ziyaretçilerin bu lezzetin tadına bakmasını tavsiye ediyorum.”