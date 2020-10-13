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Haber Giriş: 13 Ekim 2020 - 11:26 | 

Gupse Özay’a yapılan ikinci büyük ayıp

Kelebek yazarı Savaş Özbey, Gupse Özay’a hamileliği üzerinden yapılan saldırıları yazdı...

Savaş ÖZBEY
Savaş ÖZBEY
sozbey@hurriyet.com.tr
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Savaş ÖZBEY
Savaş ÖZBEY
sozbey@hurriyet.com.tr
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Gupse Özay ile Barış Arduç... Dünyanın en pırıl pırıl çiftlerinden biri.İkisi de işinde gücünde. Ne bir patırtıya ne bir gürültüye karıştıklarına şahit olduk bugüne kadar. Uzaktan bakınca insanın üzerlerine titreyesi geliyor. 6 yıldır birlikteydiler, geçen temmuzda evlendiler.

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Evliliklerinde sosyal medya “Gupse’nin çirkinliği” yorumlarıyla çalkalanmıştı.
Bunu yapanların çoğunluğu da kadındı. Sonucu olmayan, kendi küpüne zarar bir haset. Sanki Gupse Özay’a çirkin deyince, hayranı oldukları Barış Arduç koşa koşa onların kollarına atacak kendini.
Şimdi bu evlilikten 2.5 ay sonra yine benzer bir ayıp yapılıyor Gupse Özay’a.

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4 aylık hamile olduğu haberleri paylaşılıyor ama temmuzda evlendikleri bilhassa vurgulanarak.
Ne demek bu?
Aslında alt mesaj olarak “Evlenmeden önce hamile kalmıştı” demek.
Zaten 6 yıllık bir ilişki. En sonunda da nikâhla taçlanmış. Size ne yahu neyi, ne zaman yaptıkları; nikâha, söze, nişana ne ara karar verdikleri?

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Savaş ÖZBEY
Savaş ÖZBEY
sozbey@hurriyet.com.tr
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