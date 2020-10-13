Gupse Özay’a yapılan ikinci büyük ayıp

4 aylık hamile olduğu haberleri paylaşılıyor ama temmuzda evlendikleri bilhassa vurgulanarak.

Ne demek bu?

Aslında alt mesaj olarak “Evlenmeden önce hamile kalmıştı” demek.

Zaten 6 yıllık bir ilişki. En sonunda da nikâhla taçlanmış. Size ne yahu neyi, ne zaman yaptıkları; nikâha, söze, nişana ne ara karar verdikleri?

