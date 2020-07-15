Gupse Özay ile Barış Arduç denizde bile el ele

6 yıldır birlikte olan Gupse Özay ve Barış Arduç, ilişkilerini olabildiği kadar gözlerden uzak yaşamaya çalışıyor. Ama arada bir böyle objektiflere takılıyorlar. Fotoğraflarda dikkatimi, denizde bile el ele olmaları çekti.
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Haklarında sık sık “ayrılıyorlar” gibi olumsuz söylentiler çıksa da, bu fotoğraflar gıpta edilecek bir ilişkileri olduğunu gözler önüne seriyor.
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Geçen haftadan beri Çeşme’de tatil yapan sevgililer, birlikte yüzdükten sonra birbirlerine destek olarak, el ele tutuşarak denizden çıktı.